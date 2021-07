Se billedserie De mange deltagere startede foran indgangen til hospitalet i Køge. Foto: Anders Ole Olsen

Sygeplejersker tog opmærksomheden i støjinferno

15. juli 2021

- Mere værd, ja - vi er mere værd. Ud med tjen´stemandsreformen. Ligeløn, skal være normen. Sygeplejersker er meget mere værd, sådan lød en af de mange sange, som gjaldede på turen fra Sjællands Universitetshospital i Køge og ind til Stationspladsen.

Onsdag var over 100 personer iklædt røde trøjer samlet til en »støtte walk«, der gik igennem Køge og havde til formål at skulle skabe opmærksomhed på sygeplejerskernes situation i den igangværende konflikt.

Anna Koch Andreasen, der er sygeplejerske i Køge, havde arrangeret begivenheden og hun var meget begejstret for opbakningen.

- Opbakningen er overvældende. Det er 7-8 dage siden, at jeg oprettede begivenheden, og dengang ville jeg være blevet glad, hvis vi var blevet 30-40 personer. Vi er dog lidt flere, siger hun beskedent og griner.

- Jeg er meget glad og stolt, tilføjer hun.

Marchen fra hospitalet og ind til byen foregik i et sandt lydinferno med fløjter, sang og støttende dyt fra forbipasserende bilister.

Midt i den støttende støj og lange menneskeslange gik Pia Stangerup, som også er sygeplejerske i Køge, med en stor fane i armene.

- Jeg er her i dag, fordi jeg mener, at vi får for lidt i løn. Vores ansvar og kompetencer stemmer ikke overens med vores lønseddel, siger hun.

Udvidet strejke Siden den 19. juni har omkring 4750 sygeplejersker strejket, og den gruppe bliver til august udvidet med 702 ekstra sygeplejersker.

Det betyder, at personale på Sjællands Universitetshospital i Køge bliver udtaget til strejke på fem afdelinger, og dermed står flere patienter, som skal til behandling i Køge over for længere ventetider.

- Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at vi er nødt til at udvide, fordi i sidste ende er det patienterne, som det går ud over. Det har vi selvfølgelig ikke lyst til, men i sidste ende er vi desværre nødt til at gøre et eller andet, siger Pia Stangerup.

Hun mener, at sygeplejerskernes strejke opmærksomhedsmæssigt er blevet overhalet af blandt andet EM i fodbold. Nu håber hun dog, at der snart sker en positiv udvikling i forhandlingerne.

Dyt og sang Midt på ruten, da den rødklædte flok ramte ringvejen ved stadion, satte de gang i en aktion, som fik støjen til at stige yderligere til et lydniveau, som kunne minde om de fornyeligt overstået studenterkørsler.

De mange sygeplejersker og andre støtter, delte sig op på hver sin side af den trafikerede vej, og med bannere opfordrede de forbipasserende til at trykke hornet i bund.

Det svarede både lastbiler, busser, biler og endda cyklister igen på.

Ulla Birk Johansen, der er næstformand for Dansk Sygeplejeråd i kreds Sjælland, får midt i støjen fortalt, at hun håber, at politikerne snart kommer på banen.

- En mulig løsning kan ske, hvis politikerne tager ansvar. Det er et politisk ansvar, at lønnen er for lav, og det er deres ansvar at finde de penge, som kan skabe ligeløn.

Hvad med armslængdeprincippet?

- Det er en dårlig undskyldning at bruge armslængdeprincippet for, at man ikke vil blande sig i overenskomstforhandlingerne. Det har man gjort mange gange før. Der er et politisk ansvar at sikre ordentlig løn, siger Ulla Birk Johansen og fortsætter:

- Vi venter på, hvornår arbejdsgiverne vil kalde os til forhandling. Lige nu holder de åbenbart ferie, men vi strejker og udtager flere som tiden går.

Løn Ifølge Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland får en nyuddannet sygeplejerske på et sygehus en grundløn på 25.114 kroner. Otte år efter stiger lønnen til 29.023 kroner og dertil kommer pension, ferie- og genetillæg.

- Men for at få dem, skal sygeplejerskerne arbejde aften, nat, weekend, jul, nytår og andre helligdage, oplyses det.

Anja Hoyer Didriksen, der også er kredsnæstformand, er undrende over for, at der i konflikten endnu ikke har været fremskridt ved forhandlingsbordet.

- Det er barskt, at vi står her på dag 26 og stadig har larmende tavshed fra den anden side. Fra arbejdsgiverne og Christiansborg. Men vi står fast og står ved, siger Anja Hoyer Didriksen.

Hun er dog fast besluttet på at kæmpe videre.

- Vi står sammen om, at nu vil vi have gjort noget ved vores løn- og ansættelsesforhold, siger hun og fortsætter:

- Jeg ved godt, at vi står med rigtige dårlige odds imod os, men vi bliver nødt til at tage denne vigtige kamp. Vi gør det også for alle de andre kvindedominerede fag.

Onsdagens »støtte walk« sluttede af med en tale ved stationspladsen af de to kredsnæstformænd Anja Hoyer Didriksen og Ulla Birk Johansen.