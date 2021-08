I et »bekymringsbrev« fra december retter en gruppe sygeplejersker fra området Team Øst i Køge Kommune, som hører hjemme på Sandmarksbo Plejehjem, hård kritik mod både arbejdsforhold, trivsel, fysiske rammer og den daglige drift i Køge Kommune. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Sygeplejersker med hård kritik af arbejdsforhold og dårlig trivsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sygeplejersker med hård kritik af arbejdsforhold og dårlig trivsel

Køge - 30. august 2021 kl. 13:22 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Mange af de problemer og situationer, vi har i vores arbejdsdag, gør, at vi har svært ved at leve op til sundhedslovens generelle bestemmelser. Vi bliver ganske enkelt forhindret i at udføre vores primære opgave.

Sådan indleder en gruppe sygeplejersker fra området Team Øst i Køge Kommune et »bekymringsbrev«, som blev sendt den 9. december 2020 og adresseret til politikerne i Ældre- og Sundhedsudvalget. Et brev, der kom under to måneder efter, at sygeplejerskerne havde sendt et andet bekymringsbrev, dengang til forvaltningen.

I brevet fra december gennemgår de lokale sygeplejersker, som ikke står frem med navn, en række - i deres øjne - kritisable forhold. Det er alt lige fra forebyggelsen af indlæggelser og varetagelse af den daglige drift til arbejdsmiljøet og de fysiske rammer, der langt fra har været optimale.

Kort om sagen I henholdsvis september og december 2020 sendte en gruppe sygeplejersker fra området Team Øst i Køge Kommune bekymringsbreve til de lokale politikere og forvaltningen.



I brevet fra december nævner sygeplejerskerne alvorlige bekymringer på en række områder, som blandt andet, at de ikke kan »tage ansvaret for patientsikkerheden i Team Øst«, og at de har oplevet en »respektløs tilgang«, når det kommer til sygeplejerskernes lokaler på Sandmarksbo.



Ifølge Køge Kommunes ældre- og sundhedschef er de mange problematikker - undtagen lokalerne - i dag løst og »håndteret«.

DAGBLADET Køge har forsøgt at få en lokal sygeplejerske i tale og har talt med en, som har været ansat i kommunen i flere år uden dog at være en del af Team Øst. Hun er bekendt med problematikkerne og bekræfter kritikken, hvoraf nogle fortsat er aktuelle i dag, siger hun.

Sygeplejersken har anmodet om at være anonym for at udtale sig om sagen, og det har DAGBLADET accepteret. Avisen er bekendt med hendes identitet.

Ifølge kommunens ældre- og sundhedschef Betina Arendt er situationen blandt sygeplejerskerne i Team Øst i dag anderledes og markant bedre, da problemerne er håndteret. - Det er en del tid siden sygeplejerskernes brev, og borgerne kan være helt trygge ved sygeplejen i dag, fordi udfordringerne er håndteret, lover hun.

Usikkerhed og bekymring Tilbage til bekymringsbrevet fra december sidste år. Heri fortæller sygeplejerskerne, som hører hjemme på Sandmarksbo Plejehjem, bekymret om den daglige drift. Bekymringerne bunder blandt andet i, at de fra november sidste år skulle varetage aften- og nattevagter uden at have flere medarbejdere til rådighed, skrev de i brevet.

- Det oplevede vi som brandslukning og ikke gennemtænkt, da vi i forvejen ikke formåede at få udført de daglige arbejdsopgaver.

Ifølge medarbejderne har der været nedlagt cirka 20 sygeplejestillinger i kommunen, på trods af at der ifølge dem mangler ansatte.

- Det kan mærkes kraftigt i dagligdagen. Vi oplever usikkerhed og stor bekymring i forhold til den daglige drift, fordi vi i vores daglige virke ikke føler os tilstrækkelige, og at det arbejde, der udføres, bliver udført i et alt for hurtigt tempo. Konsekvensen af dette er, at vi dagligt er nødt til at aflyse lægeordinerede sundhedslovsydelser, fortalte de i brevet og fortsatte:

- Vi kan for nuværende ikke som sygeplejerskegruppe tage ansvaret for patientsikkerheden i Team Øst.

Svækker tidlig opsporing Ifølge sygeplejerskerne var det besparelser og personalemangel, som resulterede i en presset arbejdsgang, hvor de ofte var nødt til at aflyse vigtige møder i forbindelse med den tidlige opsporing. Dermed blev forebyggelsen af indlæggelser svækket, påpeger de, da 80 procent af møderne har været aflyst.

Konsekvensen har været en dagligdag uden ordentlig sygepleje.

- Vi er ikke i stand til at yde den sygepleje, som borgerne lovmæssigt har krav på, og vi imødekommer ligeledes ikke kommunens standarder, skrev de.

Derudover har der heller ikke været tid til at indberette fejl i hverdagen, de såkaldte utilsigtede hændelser (UTH), hvilket ansatte i kommunen ellers er forpligtede til.

Spørger man den anonyme sygeplejerske, som DAGBLADET har talt med, er antallet af rapporterede utilsigtede hændelser et »direkte udtryk for trivslen i kommunen«. Hændelserne sker nemlig alle steder, men er trivslen dårlig på en arbejdsplads, rapporterer man ikke hændelserne og lærer dermed ikke af hinandens fejl.

- Mange UTH'er vidner om et godt arbejdsmiljø, mens få UTH'er vidner om et dårligt miljø, forklarer sygeplejersken.

Diktatorisk ledelse At arbejdsmiljøet og trivslen har været et problem, beskriver sygeplejerskerne ligeledes i det fire sider lange bekymringsbrev. Igen er det besparelser og manglende medarbejder, der får skylden for de dårlige forhold.

- Vi møder ind til pressede og overfyldte kørelister, som medfører, at vi har svært ved at få den daglige opfølgning hos borgeren til at løbe rundt. Mange af os oplever det angstprovokerende at tænke på den kommende arbejdsdag, og det giver flere langtidssygemeldinger, lyder det i brevet fra december sidste år.

Et af problemerne handler om manglende kontinuitet i hverdagen, fortæller den anonyme sygeplejerske til DAGBLADET. Ifølge hende har Team Øst haft seks teamledere på blot fem år, hvoraf flere har været konstituerede. Hun peger på, at det normalt er stillinger, man har i fem til ti år.

Som følge af de mange problemer i sygeplejen og den dårlige trivsel har sygeplejersken ikke tænkt sig at gøre reklame for kommunen som arbejdsplads. Tværtimod.

- Jeg vil ikke anbefale sygeplejersker at søge en stilling i Køge Kommune for nuværende, fastslår hun og mener, at flere penge ikke nødvendigvis kan løse problemerne.

- Det handler om, at ledelsesstilen fra velfærdsdirektøren er hård og diktatorisk og præget af envejskommunikation. Inden for otte måneder blev to driftsledere akut syge og rejste begge fra kommunen efterfølgende grundet den hårde tone, fortæller hun.

Kender du mere til sagen, eller har du et tip, så kontakt redaktionen på 56 65 07 01 eller mail koege.red@sn.dk.