Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, peger på områder som rengøring på skoler og dagsinstitutioner, trafiksikkerhed, infrastruktur og ikke mindst vedligeholdelse af kommunale ejendomme som nøglepunkter i hans »nye« hverv som udvalgsformand.

Swiatek: Vi skal have fokus på vores bygninger

Køge: I nærværende spalter har man gennem mere end et år flere gange kunnet læse, at en lang række af Køge Kommunes ejendomme har brug for grundige ansigtsløft.

Og det er ganske alvorligt, forklarer Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Ejendomsudvalget. Nok også mere alvorligt end først antaget, da forvaltningen i løbet af efteråret 2016 udarbejdede en omfangsrig opgørelse. Hvor det anbefalede tal før lød på 300 millioner kroner over en årrække til at løfte skoler, institutioner, ældreboliger og andre ejendomme op på et fornuftigt niveau, er tallet i dag nærmere 500 millioner.

Derfor betegner Erik Swiatek da også ejendomsporteføljens tilstand som én af de største og mest akutte problemstillinger, da DAGBLADET møder ham som led i avisens artikelserie om de nye udvalgsformænd og deres visioner for indeværende byrådsperiode.

- Som konsekvens af, at der er brug for 500 millioner kroner over 10 år til vedligeholdelse, har vi bedt om hyppige strømpile for at finde ud af, hvor det går hen ad med vores ejendomme. Den seneste opdatering viser, at det ikke er blevet værre. Én ting er, at det ikke er blevet bedre, men det er i hvert fald alfa omega, at det ikke bliver værre, end det er nu, siger Erik Swiatek.

Det giver i samme ombæring den 69-årige politiker anledning til at slå fast, at det for ham ikke er afgørende, hvor meget og hvad kommunen ejer. Giver det mening at frasælge bygninger, når det ikke kan betale sig at renovere, bør man naturligvis gøre det.

- Og så skal vi have for øje, når vi bygger nyt som eksempelvis hal 3 ved Køge Idrætspark, at det skal være så multifunktionelt som muligt, siger han.

Foruden det konstante blik på ejendomsporteføljen bliver videreudvikling af infrastrukturen et nøglepunkt, vurderer Erik Swiatek. Med indgåelsen af sidste års budgetforlig blev der afsat mere end 20 millioner kroner til forbedringer af busdriften i de kommende år. Især bedre forbindelser fra Borup mod Ejby, Ølby og Køge C har hidtil haft stort fokus, og derfor vil udvalgsformanden gøre opmærksom på de andre tiltag, der sættes i søen.

- Busdriften er kun en brik i puslespillet. Servicebusser og Flextrafik er også vigtige brikker, som vi skal øge fokus på. Det kunne eksempelvis være at samtænke Rejseplanen med Flextrafik, hvilket er noget, vi drøfter med Movia. Øvelsen er, at vi skal fortælle borgerne om de muligheder, der findes ved Flextrafik, når vi eksempelvis vælger at nedlægge bus 247, fordi den ikke var rentabel. Det er vigtigt, at vi fortæller, at der er andre tilbud end de traditionelle busruter, siger Erik Swiatek.

Ét af de tiltag, som han selv har taget initiativ til, er de temadrøftelser, som man hver måned afholder i forbindelse med udvalgsmødet. Her sætter politikerne spotlight på ét specifikt tema - såsom trafiksikkerhed, tilstandsvurderingen af de kommunale ejendomme, kollektiv trafik eller betalingsparkeringsordningen.

- Det er en dynamisk proces, hvor vi hele tiden kigger på, hvad vi kan justere og ændre ved det konkrete tema. Jeg håber, at det giver større medejerskab i udvalget, og at den energi kan smitte af på resten af byrådet, som så eventuelt får større indblik i, hvad vi foretager os i Teknik- og Ejendomsudvalget, siger Erik Swiatek.

Hastigheder på forskellige vejstrækninger kunne også danne afsæt for en kommende temadrøftelse, spår socialdemokraten. Det samme er gældende for rengøring - og det især på kommunens skoler og i daginstitutionerne - vurderer han. Temaet blev allerede drøftet på den lukkede dagsorden på udvalgsmødet i april, og derfor kan Erik Swiatek blot omtale rengøringen i generelle vendinger. I hvert fald indtil videre.

- Vi ved fra undersøgelser, at såfremt vores børn føler sig utrygge ved at gå på toilet, fordi der ikke er rent, forværres deres indlæring. Overordnet kan jeg godt slå fast, at vi skal løfte niveauet for rengøringen, siger Erik Swiatek.

De første måneder i hvervet som formand har været hektiske, særligt set i lyset af den polemik, der har været i forbindelse med indførelsen af betalingsparkeringen i det centrale Køge.

Men nu har køreplanen for evalueringen af ordningen taget form, og samarbejdet med følgegruppen har været frugtbart, mener Erik Swiatek. Man er derfor godt rustet til sommerens samlede evaluering, hvor Teknik- og Ejendomsudvalget bliver motoren i den politiske proces.

Det betyder, at hovedfokus nu og her kan lægges på emner som vedligeholdelse af kommunale ejendomme, trafiksikkerhed og cykelstier, hvor listerne over ønsker og forbedringer ikke ligefrem bliver kortere. Tværtimod. Der er med andre ord nok at se til for den politiske veteran, der egentlig havde lovet sin hustru at trække sig tilbage fra kommunalpolitikken, men som blev »lokket« til at tage endnu tørn, hvis vælgerne måtte give ham opbakningen. Og sådan gik det som bekendt.