Svømmehallens livreddere skal lynteste lærerne to gange om ugen

Køge - 16. februar 2021 Af Simon de Visme

Mens vandet i landets svømmehaller ligger stille på grund af nedlukningen, har livredderne fra Køge Svømmeland valgt at stille sig til rådighed for at teste medarbejdere på skolerne i Køge Kommune.

Her regnede man oprindeligt med at sende livredderne ud med lyntest fra i morgen onsdag, hvor også sundhedstjenesten kan tage med for at tilse og holde øje med, hvordan testene udføres. Opstarten er dog i første omgang blevet udsat fredag, oplyser kommunens Børne- og Uddannelsesforvaltning til DAGBLADET Køge.

Ifølge forvaltningen forventer man, at 10-15 livreddere er klar til at lynteste lærere og andre medarbejdere på skolerne, som kan forvente to besøg om ugen, når indsatsen kommer op på fuldt blus.

- Vi har kigget på, hvor der er ressourcer henne, og da svømmehallen er lukket og vurderingen er, at det nok varer lidt endnu, før den lukker op, valgte vi at høre livredderne. De har været brugt tidligere til for eksempel at gøre rent i daginstitutioner, så de har før trådt til for at hjælpe andre, når de ikke kan passe deres normale arbejde, fortæller Henrik Laybourn, direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Test hos naboskolen I den seneste uge vakte det en del debat, at der umiddelbart blev lagt op til, at medarbejderne på landets fri- og privatskoler selv skulle stå for at lynteste hinanden, mens folkeskolerne kunne få besøg og hjælp af kommunale medarbejdere.

Udsigten til, at privatskolernes lærere selv skulle stå og pode hinanden i næsen mødte hurtigt kritik og bekymring, og allerede torsdag aften udtalte Kommunernes Landsforening (KL), at kommunerne alligevel godt kunne hjælpe fri- og privatskolerne med lyntest.

I Køge Kommune sker det nu fremover ved, at medarbejdere fra fri- og privatskoler får tilbud om at tage forbi en nærliggende folkeskole, når sidstnævnte får besøg af de mobile lyntest.

Det tilbud bliver dog formentlig først muligt fra uge 9, fortæller Henrik Laybourn, da indsatsen skal skaleres nok op til, at man kan inkludere privatskolerne.

- Vi starter efter planen op i denne uge, og herefter skal vi finde ud af, hvor mange der reelt tage imod tilbuddet og får en lyntest, ligesom vi skal afprøve ruterne rundt til skolerne. De erfaringer kan vi efterfølgende bruge til at komme helt op at køre i uge 9, hvor alle medarbejdere kommer på. Inklusiv dem fra privatskolerne, siger forvaltningsdirektøren.