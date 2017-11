Mikael Lindholm fik et chok, da svindlere tømte hans konto for ialt 80.000 kroner.

Svindlere lænsede krimiforfatter

Køge - 23. november 2017 kl. 09:44 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lokalt bosatte journalist og krimi-forfatter Mikael Lindholm advarer nu andre mod at hoppe på et trick, som svindlere har benyttet til at lænse hans konto for 80.000 kroner, skriver Berlingske Buisness.

Tirsdag den 10. november modtog Lindholm en sms fra MobilePay med en fem-cifret aktiveringskode og han blev efterfølgende ringet op af en person, der præsenterede sig som MobilePay-support. Medarbejderen ville hjælpe Lindholm med et teknisk problem. Lindholm troede ham - hvem skulle ellers vide, at han havde modtaget en sms fra MobilePay?

Lindholm antager, at han har læst sin engangskode op for svindlerne. Samtalen står dog ikke helt klar for ham.

- Jeg var på Bogmesse og der stod en masse mennesker omkring mig. Havde situationen været mere rolig, ville jeg måske have reflekteret lidt mere. En person fra MobilePay ringer op og vil hjælpe mig med et teknisk problem - fint nok. Jeg gav ham den seks-cifrede kode, som jeg havde fået tilsendt fra MobilePay, mener Lindholm at huske.

Nogle dage senere bliver han kontaktet af sin bank, der oplyser ham, at han har et overtræk på 44.000 kroner. Svindlerne har slået til og beløbet når ialt at vokse til 80.000 kroner.

Han har nu levet nogle dage uden adgang til penge. En ubehagelig situation og selvom sikkerhedsprocedurer skal overholdes, synes han godt, at Danske Bak kunne have håndterest situationen bedre.

- Jeg kan da godt forstå Danske Bank - i princippet kunne jeg jo have fået en kammerat til at gøre det. De bliver nødt til at sikre sig, at det er rigtigt, hvad jeg fortæller. Men deres kommunikation kunne godt have været bedre over for mig som traumatiseret kunde. De kunne godt have forklaret mig, at »nu er situationen sådan og vi gør sådan«, mener Lindholm.

Som selvstændig forfatter og journalist har han de fornødne ressourcer til at håndtere en akut krise, som den svindlerne kastede ham ud i - men for andre, ville det have været en anderledes svær situation, påpeger han.

- Jeg klarer mig. Men havde jeg nu været en enlig far på overførselsindkomst, ville det nok have været svært, påpeger Mikael Lindholm.

Hos MobilePay oplyser pressechef Peter Kjærgaard, at MobilePay har introduceret et ekstra sikkerhedslag i appen til iPhone og android-telefoner, siden denne type kriminalitet dukkede op for få uger siden.

- Fremover kan tricktyve derfor kun genskabe en ny MobilePay ved at kende eller aflure telefonnummer, app-kode, nye, personlige ekstraoplysninger samt en aktiveringskode, som sendes til den oprindelige telefon, siger han til Berlingske Buisness.

Pressechefen opfordrer alle brugere til at holde disse ting skjult for andre samt at man undlader at dele sin mobiltelefon med andre.