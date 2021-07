Artiklen: Svensker sigtet for at stjæle skrottede frysere og TV på genbrugspladsen

En patrulje kørte til området og fik ved udkørslen fra genbrugspladsen kontakt til en dansk registreret varebil, men med en 33-årig mand fra Sverige bag rattet. I varebilen fandt politiet blandt andet flere frysere, et TV, et komfur, bilbatterier og et par højttalere, som den 33-årige mistænktes for at have tilegnet sig på genbrugspladsen.