- For at der skal kunne være en krig mellem bander, skal der jo eksistere mindst to bander! Det tragiske er jo, at Venstre forsøger at udskamme et af de boligområder, hvor man netop er lykkedes med at få en tidligere bande helt ud af området, skriver EL?s Niels Rolskov i svar til et debatindlæg fra Venstre i Køge. Foto: Katrine Wied

Svar på debatindlæg: Venstre jager stadig spøgelsesbander

Køge - 15. oktober 2020 kl. 19:32 Af Niels Rolskov, Gruppeformand for Enhedslisten i Køge Byråd Kontakt redaktionen

DEBAT: Følgende er et svar til debatindlægget »Hvornår gør vi noget ved den stigende kriminalitet i vores udsatte boligområder?,« bragt i DAGBLADET og på sn.dk torsdag den 15. oktober.

Siden starten af året har Venstre i Køge forsøgt at piske en stemning op omkring en ikke-eksisterende bandekonflikt i Køge Kommune.

For at der skal kunne være en krig mellem bander, skal der jo eksistere mindst to bander! Det tragiske er jo, at Venstre forsøger at udskamme et af de boligområder, hvor man netop er lykkedes med at få en tidligere bande helt ud af området, desværre førte samme indsats ulykkeligvis til, at bebyggelsen endte på ghettolisten som konsekvens af de mange fængslinger!

Der var altså ingen aktuelle bander i området, da Venstre startede sin kampagne, og det er der efter mine seneste oplysninger stadig ikke. Så det er spøgelser, som Venstre jager.

Når det lykkedes at udrydde banden i området, skyldtes det jo et unikt samarbejde imellem boligselskabet, den boligsociale indsats, kommunen og politiet, og den indsats er der næppe nogen, der har tænkt sig at nedlægge foreløbig.

At der altid kan gøres mere forbyggende arbejde, har Enhedslisten nok været de fremmeste fortalere for, og vi fik da også en ny hensigtserklæring i budget 2021 om fornyet undersøgelse af mulighederne for ungdomsklubber, der virkelig kan løfte arven fra de »super« klubber, vi tidligere havde, såsom Myretuen og Spidsen. Klubber med åben alle ugens dage og en bred vifte af tilbud, som kan give de unge et tilbud, som holder dem væk fra gaden.

Lokalpressen har ofte brugt bandeordet i deres mange artikler, men man skal jo ikke nærlæse artiklerne ret grundigt for at forstå, at det er fortidens konflikter, der er blevet afgjort og knapt så meget en dagsaktuel kamp om territorier.

Også i andre af byens større boligområder gøres der netop nu en ekstra indsatsområder for at skabe større tryghed og give opbakning til de mange lokale initiativer, der giver mening i dagligdagen. Kommunen laver »fremskudt« indsats, og politiet vil også være mere til stede, så mon ikke det med alle gode kræfters hjælp nok skal lykkes at skabe fornuftig tryghed - også her. For Enhedslisten er det allervigtigste, at alle aktiviteter i vores boligområder sker med beboernes accept og medvirken.

Alle taler om vigtigheden af blandede boligområder, og hvordan det skulle kunne lade sig gøre uden en pæn andel af almene boliger i vores nye udviklingsområder er en gåde for mig, så selvfølgelig skal vi bygge alment over hele kommunen nu og i fremtiden.