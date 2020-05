- Jeg tror, at det var den oplevelse, der gjorde, at det hele blev ødelagt for ham, siger Suzuki-Torben, der i 2011 ville have Henrik Sass Larsen til at hjælpe sig i en faderskabssag, som han mente at PET uberettiget blandede sig i. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Suzuki-Torben om Sass: - Han er et skvat

Køge - 03. maj 2020

I forbindelse med et interview om sin nye biografi erkender Suzuki-Torben, at han har kostet Henrik Sass Larsen hans politiske karriere. Men det giver ham ikke dårlig samvittighed.

Den 21. maj 2011 tikkede en sms ind på telefonen hos den magtfulde, socialdemokratiske folketingspolitiker og spidskandidat i Køge, Henrik Sass Larsen:

»Hej Sass .. Talte med XX senere... Bad ham lukke røven... De skal bare skrubbe af... Husk Sass. Vi er de stærkeste ....«

Den 23. maj sendte Henrik Sass en sms retur:

»Hey. Skal hilse fra XX. Vi sidder i Køge og nyder det. Alt godt. Sass.«

Sms'erne kom til at indgå i et notat hos Politiets Efterretningstjeneste og kostede Sass muligheden for efter folketingsvalget at blive udnævnt som finansminister.

Manden, som Henrik Sass sms'ede med, var Suzuki-Torben. PET overvågede i forvejen Bandidos-rockeren og pludselig dukkede korrespondancen med Sass op. PET mente, at Suzuki-Torben agerede bodyguard for Sass Larsen og den daværende formand for Socialdemokratiet i Køge, Tommy Kamp, og fandt, at man ikke kunne sikkerhedsgodkende landets kommende finansminister, når han havde rockerrelationer.

Faderskabssag Konsekvenserne for Sass Larsen er kendte. Men sagen har også kostet dyrt for Suzuki-Torben.

For Suzuki-Torben var forbindelsen til Tommy Kamp og Sass Larsen et forsøg på at få hjælp i en faderskabssag. Suzuki-Torben havde afsonet en dom på otte måneders fængsel for vold mod sin ekskæreste og mor til sin yngste søn. En dom, som han selv mener er dybt uretfærdig. Men imens han sad i fængsel, havde ekskæresten fået nyt navn og ny adresse, og selv om det kun tog Suzuki-Torben to dage og lidt hjælp fra en lokal politibetjent at finde ekskæreste og søn, havde han fortsat ikke den forbindelse til drengen, som han ønskede sig.

Forventede hjælp fra Sass Derfor mødte han op, da han blev hidkaldt som bodyguard på Hugos Kælder i Køge, hvor Sass og Kamp sad. Torben kørte derop for at få chancen for at snakke med Sass.

- Jeg kendte Tommy Kamp fra de gamle knallertdage, hvor jeg begyndte at komme i Køge. Han var jo politiker og havde sine forbindelser. Jeg ville have taget fat i ham på et andet tidspunkt, med ved et tilfælde ringede de og var i problemer. Tommy Kamp og Henrik Sass var kommet lidt i uføre hos nogle af gutterne i Køge og spurgte mig om hjælp. Der var ved at være lidt larm, og så fik vi ordet det problem. Men i og med, at Tommy Kamp og Sass Larsen var venner, så kunne man jo tænke sig, at jeg kunne få lidt hjælp retur. Jeg forklarede min sag, som jeg vidste, at PET var indblandet i, fordi de overvågede mig. Jeg troede, at det var en politikers interesse, at PET ikke skal blande sig i en børnesag. Fordi jeg vidste, at han stod til at blive minister, ville jeg have, at Henrik Sass skulle stoppe PET, så de kunne trække sig ud. Jeg ville tage tyren ved hornene. Det var det nærmeste, jeg kunne komme kilden, fortæller Suzuki-Torben.

Sass ville redde sin røv Den dag i dag har Suzuki-Torben fortsat ikke kontakt til sin yngste søn. Det mener han skyldes sagen den gang.

- Sass Larsen kravlede jo baglæns for at redde sin egen røv, i stedet for at sige, at vi har en borger, der er blevet behandlet mistænkeligt. Han er et skvat, et lille stakkels skvat, lyder det tørt fra Suzuki-Torben.

At sagen kostede for Sass, er ikke noget, der plager ham.

- Jeg er helt overbevist om, at jeg har ødelagt hans politiske karriere. Men jeg har ikke dårlig samvittighed, for han kunne bare have taget boksehandsker på. Jeg er meget overrasket over så passiv, han blev. Hvis jeg havde været politiker, havde jeg stået frem og sagt, at PET skulle holde sig væk.

Suzuki-Torben har endnu en søn, Thorbjørn på 34 år, som han har nær kontakt med.

