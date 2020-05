Se billedserie - Da jeg var fem år, købte min farbror en BSA. Jeg elskede at sidde oppe på den motorcykel. Jeg har elsket det hele livet, fortæller Suzuki-Torben. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Suzuki-Torben i ny bog: Jeg blev bredskuldret da jeg fik knallert

Suzuki-Torben i ny bog: Jeg blev bredskuldret da jeg fik knallert

Køge - 15. maj 2020

Suzuki-Torben taler meget om loyalitet. Om loyalitet mod en kvinde, om loyalitet mellem kammerater, om loyalitet over for det, man tror på. Kærligheden til motorcykel-mærket Suzuki kan måske også ses som en slags loyalitet. I hvert fald har Torben Ohlsen Jensen elsket Suzuki, siden han bare var en knægt på 16, lige som den muskeltunge maskine har givet ham det tilnavn, som han er blevet landskendt under.

- Folk, der kan lide mig, dem elsker jeg meget dybt og giver meget respekt tilbage, siger han.

Den 15. maj udkommer der en ny bog om manden, der som Bandidos-medlem blev kendt for at koste Henrik Sass Larsen posten som finansminister i 2011. Bogen er skrevet af forfatteren Peter Grønlund og har titlen »Suzuki-Torben - mit liv, min kamp«.

- Den fortæller, hvordan det kan ende, hvis man er en stærk person og tror på sig selv hele vejen igennem og ikke stikker op for bollemælk, lyder Suzuki-Torbens opsummering af bogen.

Suzuki-Torben bor i et parcelhus af røde mursten lidt uden for Køge. I indkørslen holder den lastbil, som han lever af at køre. Et par dage endnu står motorcyklen opstaldet i en blå container, indtil den skal slippes løs.

Inden for serveres kaffen i en sort kop med Suzuki-logo på.

En forsigtig dreng Suzuki-Torben er født i Esbjerg i 1958. Hans far var fisker på Nordsøen, hans mor var kontorassistent i et af de store shipping-firmaer på havnen. Men familien valgte at rykke til Sjælland, da Torben var fem, og efter et par år i Sengeløse, slog de sig ned på Vesterbro.

- Jeg var et dydsmønster og en rigtig sød dreng. Du tror, det er løgn. Men jeg var en forsigtig dreng, også som ældre. Det er jeg stadig, jeg er ydmyg. Jeg kan godt være frisk, men jeg har aldrig været den der slagsbrortype, der overfaldt andre, fortæller Suzuki-Torben fra det hvide lædermøblement midt i den lyse, ryddelige stue. Der toner Santana ud af højtalerne.

Torben gik i skole på Sølvgade Skole på Vesterbro. Selv om han godt kunne finde på at lave en smule drengestreger, så holdt han sig inden for rammerne, fortæller han.

- Egentlig kunne jeg godt lide at gå i skole, men da vi kom derop af i årene, blev jeg træt af det. Man skulle ud og tjene penge, så jeg gik både i skole og på arbejde. Jeg havde mit første job som bydreng som 11-årig. På et tidspunkt gik jeg med aviser for Bladkompagniet, og det var klokken 4 om morgenen. Så var man lidt træt, når man kom i skole.

Knallert og kærlighed Torben har noget med datoer, tal og nummerplader. Hver eneste betydningsfulde dato i hans liv sidder klæbet fast i hans hjerne - også den dag han fik sin første knallert. Det var den 26. april 1973.

- Der fik Danmark en Suzuki-Torben, siger han.

Det var i 1973, at de første Suzuki-knallerter kom til Danmark, og Torben var en af de første til at få én.

- Vi var jo friske, ikk'. Vi skulle være nogle fandens ka'le. Så var man nødt til at have en knallert og Wrangler-jakke og støvler. Så så det pissegodt ud. Det var fedt. Havde du stået med et maskingevær, havde du ikke kunnet skyde igennem mig. Det var sjovt.

Det var i de år, at Torben begyndte at danne sin egen, maskuline identitet, forklarer han. Forbillederne blev hentet i Bruce Lee-film og motorcykel-film med William Smith.

- Det var i knallert-årene, at jeg begyndte at være macho. En dreng på Vesterbro - så var man jo hård. Det syntes jeg selv i hvert fald, griner Suzuki-Torben varmt. Selvironien fejler ikke noget.

Kvinder og mænd I teenageårene var det kærligheden til knallerten, der vandt over interessen for piger.

- Jeg var meget sent udviklet. Jeg var ikke så interesseret i piger dengang. Det var knallerten, der var i fokus. Jeg interesserede mig for macho-film, jeg levede mig ind i superheltenes roller. Jeg tror, jeg blev bredskuldret, da jeg fik knallert. Der begyndte jeg at blive mand, troede jeg selv.

Det var også knallerter, ikke kvinder, der hang på plakaterne på den unge Torbens værelse.

- Jeg havde Suzuki 750 cc-plakater hængende i stedet for nøgne piger.

Først i slutningen af teenageårene fængede interessen for det modsatte køn.

- I den tid, hvor jeg ikke var på banen med piger og kærester, gik jeg mere op i at bygge mig op som mand. Det var en vigtig ting. Jeg havde læst om modstandsbevægelsen fra 2. Verdenskrig. Det var sådan nogle mænd, jeg så op til allerede den gang.

Det gør han stadig. Den danske modstandsbevægelse er stadig noget, som Suzuki-Torben refererer til og læser bøger om i dag.

- Jeg vil gerne kæmpe for tingene, mange er for ligeglade med hinanden, mener han.

Og så er vi tilbage ved loyaliteten.

- Jeg elsker folk, der respekterer mig, og jeg er dybt loyal over for mennesker, der respekterer mig. Men når man så går imod mig og stikker og dolker mig i ryggen, så er det ikke så godt mere, siger Suzuki-Torben og fortæller, at sådan er det også, når det gælder kvinder.

- Jeg har altid haft noget i mig. De kvinder og kærester, der har haft mig, altså.. Jeg er en mand, hvis jeg har en kvinde, skal hun også være en kvinde for mig. Det er sådan en åndssvag idé, jeg har. Det er noget medfødt, forklarer han.

Hvis man ikke lever op til loyaliteten, bliver han »fornærmet«, erkender han.

- Når jeg får nok, så er der kun en vej, og det er fremad. Folk, som har hjerne nok til at vise respekt, lægger jeg mig gerne på ryggen for, men tryk avler modtryk. Jeg er langhåret, fordi jeg er viking, jeg er sådan et rovdyr.

Selv den dag i dag, hvor Suzuki-Torben er 62 år, når det mørke, krøllede hår ned til midt på ryggen.

Men loyalitet handler ikke kun om muskler og macho. Da Suzuki-Torbens far for nogle år siden fik lungekræft, tog han sygeorlov i to måneder for at tage sig af faren, indtil han døde.

- Jeg måtte tørre ham i røven og klippe hans negle og passe ham, fortæller han.

Navnet Suzuki-Torben Da Torben blev 18, skulle knallerten skiftes ud med en motorcykel. Det var på den tid, at navnet »Torben« fik tilføjet et »Suzuki-«.

På det tidspunkt var Torben flyttet til Hårlev.

- Jeg fortalte vidt og bredt om, at jeg skulle have motorcykel. Mine kammerater troede ikke rigtig på det. Men den 24. april 1976 var min far og jeg inde og hente en Suzuki GT 750, watercooled. Spritny. Jeg havde betalt halvdelen hos motorcykelforhandleren og skulle betale resten af om vinteren. Da jeg fik hentet den og stod og vaskede den, kom mine kammerater og undrede sig over, at jeg havde motorcykel. Sådan en snotnæse som mig havde pludselig den største motorcykel i byen, og så blev jeg kaldt Suzuki-Torben derfra, fortæller Torben, der på det tidspunkt arbejdede på Vallø Stifts savværk, indtil han skulle ind som soldat i Vordingborg.

Siden har han blandt andet arbejdet som Falck-redder, skovarbejder, skraldemand, lastbilchauffør og 23 år som dørmand.

Bandidos' krigsminister Det var jobbet som dørmand, der skabte Suzuki-Torbens forbindelse til rockergruppen Bandidos, som han blev medlem af den 7. november 2001. På det tidspunkt var Suzuki-Torben dørmand på Gefion i Faxe Ladeplads.

- En dag holdt der en bil udenfor. Der stod fem Bandidosfolk ud af bilen. De ville gerne ind på diskoteket. Men det måtte de ikke, når de havde veste på, så det var ikke så godt. Det var de ikke så tilfredse, og hvad er Torben så nødt til at gøre. Jeg var nødt til at sige, at I skal forbi mig først. Så de måtte aflevere deres veste, og så kunne de komme ind, husker han.

Suzuki-Torben kendte dem ikke i forvejen.

- De syntes, jeg var en frisk fyr, så jeg blev inviteret til klubfest hos dem.

Suzuki-Torben fik rygmærke og steg i graderne hos Bandidos, hvor han har haft titler af vicepræsident og krigsminister.

- Det var jeg stolt af, ellers havde jeg aldrig gjort det. Det er aldrig noget, jeg vil fornægte. Gennem årene har jeg skabt mig en stærk person, fordi jeg er stædig og stolt. Jeg tager ikke bare et nej for et nej.

Men når talen kommer ind på nøjagtig hvilke opgaver, man har som krigsminister eller vicepræsident, bliver Suzuki-Torbens svar mere abstrakte.

- En krigsminister er en, der holder orden inden for egne rækker, for eksempel en, der virker som dørmand, når der er klubfest. Når I skriver, at det organiseret kriminalitet, så mener jeg ikke, at det er det. For når kriminalitet er organiseret, er det noget, man har snakket om alle mand på skansen. Hvis man forestiller sig, at én har lavet et bankrøveri, er det ikke noget, hele klubben har snakket om. Det er måske kun nogle enkelte, og så er det ikke organiseret kriminalitet. På samme måde, når der er konflikt. Det var kun et par enkelte stykker, der lå i de konflikter. Vi andre vidste måske ikke en gang, hvad der foregik, lyder det.

Jeg passer mig selv Efter 13 år med den ikoniske mexicaner på ryggen var det imidlertid slut. Sagen med Henrik Sass Larsen fik Suzuki-Torben til at træde ud af Bandidos.

- Jeg stoppede i klubben for ikke, at mine brødre skulle komme i klemme.

I et par år var han medlem af rockergruppen Outsiders, men i dag kører han motorcykel uden rygmærke. For livet som rocker har også udfordret loyaliteten.

- Folk kan ikke tåle at få magt. Jeg gik ud af det også. Jeg passer mig selv og kører min motorcykel. Jeg gider ikke at have bekymringer med folk, man ikke kan stole på. Jeg gider ikke at køre i klub. Der er for mange alfahanner, konkluderer Suzuki-Torben.

- Nu kører jeg på motorcykelferier. Det er fedt sådan noget, at komme lidt ud. Det er glæde, det er kvalitet. Så kan man sidde med et smil om munden.

Intriger og folk, man ikke kan stole på. Det gider jeg ikke.