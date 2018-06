Midt- og Vestsjællands Politi anholdt efter flere anmeldelser lørdag en narkotikapåvirket bilist i Herfølge. Det viste sig ved anholdelsen, at han besad to ulovlige knive, ligesom han truede betjentene, der anholdt ham. Foto: Kenn Thomsen

Sur narkobilist taget med knive

Den 29-årige blev sigtet for spirituskørsel og anholdt med henblik på udtagelse af en blodprøve. Ved visitationen af ham fandt politiet ham i besiddelse af to knive med bladlængde på henholdsvis 10,5 og 23 centimeter, som han bar uden anerkendelsesværdigt formål. I forbindelse med anholdelse og transporten til sygehuset for at få udtaget blodprøven truede han patruljen med at ville opsøge den ene politiassistent på dennes bopæl og fremsatte i øvrigt verbale trusler mod patruljen.