Artiklen: Sur cyklist mistænkt for hærværk

Torsdag ved 18.30-tiden 18.38 anmeldte en 57-årig mand fra Køge, at hans bil var blevet udsat for hærværk, medens han havde været kortvarigt inde i den lokale Silvan. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

En vinduesvisker og et sidespejl på anmelderens bil var blevet ødelagt inden for få minutter, og anmelderen mistænkte nu en sur cyklist, som han havde været ved at påkøre på Københavnsvej i forbindelse med svingning til højre ad Gammel Lyngvej kort forinden.