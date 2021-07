Her på hjørnet af Egedesvej og Værkstedsvej i Køge Nord kommer der et nyt supermarked inden længe. Foto: Mathias Klitgaard Selliah

Supermarkeder i ny bydel kan presse hinanden

Køge - 19. juli 2021 kl. 05:39 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

»I 2023 vil den nye butik ved Køge Nord Station være lukningstruet, mens der i 2030 vil være grundlag for to butikker.«

Det er vurderingen i kommuneplanforslaget, når talen falder på de kommende supermarkeder i Køge Nord, hvor der planlægges dagligvarebutikker ved både stationen og på hjørnet af Egedesvej, Værkstedsvej og Unionsvej.

Men behovet for snart at komme i gang med opførelsen af et supermarked er klart til stede, og den nordlige del af Køge er generelt underforsynet i forhold til dagligvarebutikker, vurderes det i kommuneplanforslaget.

Heri lyder det blandt andet:

»De nordligste boliger i Ølsemagle Strand ligger cirka 800 meter fra Ølsemagle Brugs og cirka 2,5 kilometer fra Ølby Center. Det anses som en styrke for området, at Ølby Centret udgør en stærk bymidte med et bredt vareudbud, men afstanden på cirka 2,5 kilometer til de nordligste boliger er i overkanten.«

I detailhandelsanalysen, som blev offentliggjort i februar, konkluderes det, at den kommende dagligvarebutik på Egedesvej kan forvente en omsætning på 40-50 millioner kroner. Omsætning, der hentes fra de eksisterende butikker i bydelen samt den kommende dagligvarebutik ved Køge Nord Station.

Køge Byråd sendte før sommerferien forslaget til Kommuneplan 2021 i ti ugers offentlig høring.

I en række artikler vil DAGBLADET hen over sommeren dykke ned i visionerne for fremtidens boligudvikling, infrastruktur, detailhandel, bæredygtighed og meget andet.

I denne artikel kommer visionerne for fremtidens detailhandel under luppen.

Kommuneplan 2021 er i offentlig høring frem til 3. september. Og det er netop dette aspekt, der gør, at supermarkedet ved stationen kan blive lukningstruet om få år, inden kundegrundlaget i området så vil vokse frem mod 2030, når ny boligområder skyder frem.

Oprindelig var planen, at supermarkedet ved Egedesvej først ville stå færdig omkring 2027, men da byrådet sendte kommuneplanforslaget i høring i juni, besluttede man at fremrykke muligheden for supermarkedet på Egedesvej.

Det skete på baggrund af et ændringsforslag, som borgmester Marie Stærke (S) stillede, hvilket fik fuld opbakning fra byrådskollegerne, og supermarkedet kan derfor opføres inden for få år.

Om planerne lyder det i kommuneplanforslaget:

»En ny butik vil ifølge Institut for Center-Planlægning forbedre indkøbsforholdene markant i det nordlige Køge, ved at tilbyde borgerne flere indkøbsmuligheder. Analysen bygger på befolkningsprognosen frem til 2032, øget konkurrence fra andre byer, centre og nethandel samt et større forbrug per indbygger.«

