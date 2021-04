Se billedserie Selvom det ikke ser sådan ud, så var parret Melanie og Thomas meget glade for igen at kunne komme lidt ud og for eksempel nyde en øl på en af Torvets cafeer. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Superglad cafégæst: Der har været nedtælling på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Superglad cafégæst: Der har været nedtælling på

Køge - 21. april 2021 kl. 11:51 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Varmen er krøbet i ly, men det generede ikke Melanie og Thomas Jensen, der her til formiddag - endelig - igen kunne tage plads i cafestolene på Torvet i Køge.

- Vi plejer at komme her ofte, men det har jo ikke været muligt siden december. Så vi har trippet efter at komme ud og der har nok været lidt nedtælling på, lød det med et grin fra den kvindelige halvdel af parret.

- Det er bare lidt ærgerligt, at det nu er blevet lidt koldt igen, lød det fra manden.

De nød begge den blege forårssol, der trods alt fandt vej til Torvet, men de kunne ikke sige det samme om alle de restriktioner, der nu følger med, hvis man har lyst til at sætte sig indenfor:

- Det er jo ikke alle restriktioner, der giver lige meget mening. Vi kan godt forstå, at man skal have coronapas ,og mundbind har vi det også fint med - men vi forstår ikke, hvad ideen er med de 30 minutters ventetid ved bordbestilling.

Indenfor på Cafe Vanilla var der travlt med at gøre alt klar til dagens genåbning og telefonen kimede her med folk, der gerne ville bestille bord på cafeen.

- Som i kan høre har vi meget travlt i øjeblikket og jeg har derfor kun tid til at sige, at vi er rigtig glade for at måtte åbne igen og at folk har lyst til at bestille bord hos os, lød det beklagende fra bestyrer Faruk Simsir inden han var nødt til at løbe igen.

Ekstra borde udenfor På den anden side af Torvet var der knap så travlt hos Cops`n Cones, der både byder på is, kager og sandwich.

- Vi har ventet på den her dag meget længe - men det er jo ikke rigtig en festdag, for vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, lød det fra ejer Jørgen Ptak med henvisning til, at hvis det går helt galt, så skal restaurationerne måske lukke ned igen.

Han har selv holdt den kørende med tilbud om take away i løbet af vinteren, men glæder sig nu til igen at kunnne møde gæsterne i cafeen - hvor der er stillet ekstra stole ud i gården til de gæster, der ikke vil eller kan komme indenfor med de gældende restriktioner.

Jørgen Ptak fortæller, at indenfor har de sørger for at sætte det i system, så det nu kræver reservation at sætte sig ved bordene og den del forstår han egentlig godt.

- Det ér jo ikke for sjov, at der er lavet regler, så dem overholder vi selvfølgelig og med reservationer kan man altid holde styr på gæsterne, hvis der skulle ske noget, siger han.

Regel er problem Men reglen om at man skal vente 30 minutter fra man har reserveret til man må sætte sig ned, har han heller ikke meget til overs for:

- Dét er et problem, for det gør man bare ikke et sted som vores, men jeg er også sikker på, at den regel hurtigt forsvinder igen, siger han.

Glæden over igen at åbne trumfer dog besværet med at håndtere reglerne.

- Nu kommer det gode vejr forhåbentlig snart igen og det er selvfølgelig ærgerligt, at vi lige har haft to dage, hvor folk måtte blive siddende på kommunens bænke. Men vi er positive og gør, hvad vi kan for at holde skruen i vandet, siger Jørgen Ptak.