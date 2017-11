Tidligt lørdag morgen siger Region Sjælland farvel til det hidtidige fælles it-system Opus og overgår til Sundhedsplatformen. Sundhedsdirektør Lars Onsberg Henriksen regner med, at overgangen går bedre end i Hovedstaden. Foto: Kim Rasmussen

Sundhedsplatform ruller ud over regionen

Køge - 24. november 2017 kl. 15:57 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken tre lørdag nat bliver Sundhedsplatformen indført på alle Region Sjællands sygehuse og i psykiatrien.

Fra Region Hovedstaden, der har fået it-systemet indført gradvist siden foråret 2016, lyder der bekymrende meldinger om forsinket kræft-behandling, færre patienter pr. dag i ambulatorier og gennemgående besvær med systemet.

Også formanden for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz, der er ansat på Holbæk Sygehus, har flere gange kritiseret situationen.

I Region Sjælland har der foreløbigt kun lydt få åbenlyse protester - bl.a, er en ledende overlæge i Køge gået på pension pga. modstand mod Sundhedsplatformen, og en psykiater er blevet fyret for at nægte at tage på kursus.

Helle Dirksen, formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, fortæller, at flere medlemmer glæder sig til at komme i gang med omlægningen, mens andre er skeptiske:

- Det er helt klart mit indtryk, at man har forberedt sig godt i Region Sjælland. Mange af de udfordringer, man har haft i hovedstaden, er blevet udbedret, siger hun.

Sundhedsdirektør i Region Sjælland Lars Onsberg Henriksen melder, at alt er parat.

- Vi har forberedt os rigtigt godt, og it-teknisk er systemet meget stabilt. Udfordringen bliver at vænne sig til en anden måde at arbejde på for det kliniske personale, siger Lars Onsberg Henriksen.