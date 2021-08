Når sygeplejerskerne i Team Øst i Køge Kommune har haft svært ved at leve op til loven og udføre deres arbejde, skyldes det primært en periode med flere ubesatte stillinger, forklarer kommunens ældre- og sundhedschef. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Sundhedschef svarer på kritik: - Udfordringerne er håndteret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sundhedschef svarer på kritik: - Udfordringerne er håndteret

Køge - 30. august 2021 kl. 14:44 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

På baggrund af kritikken og bekymringerne fra sygeplejerskerne i Team Øst i Køge Kommune, som beskrevet i brevet fra december, har DAGBLADET Køge henvendt sig til kommunens velfærdsdirektør Mette Olander for at få et interview. Hun svarede nemlig sygeplejerskerne tilbage i marts i år og adresserede nogle af de problematikker, de havde beskrevet.

Velfærdsdirektøren henviser dog til kommunens ældre- og sundhedschef Betina Arendt. Adspurgt om den hårde kritik fra sygeplejerskerne i brevet svarer hun:

- Vi er helt klar over, at der har været udfordringer for sygeplejerskerne i Team Øst, og det har vi også arbejdet intensivt med teamlederen om at løse, fortæller Betina Arendt.

Kort om sagen I henholdsvis september og december 2020 sendte en gruppe sygeplejersker fra området Team Øst i Køge Kommune bekymringsbreve til de lokale politikere og forvaltningen.



I brevet fra december nævner sygeplejerskerne alvorlige bekymringer på en række områder, som blandt andet, at de ikke kan »tage ansvaret for patientsikkerheden i Team Øst«, og at de har oplevet en »respektløs tilgang«, når det kommer til sygeplejerskernes lokaler på Sandmarksbo.



Ifølge Køge Kommunes ældre- og sundhedschef er de mange problematikker - undtagen lokalerne - i dag løst og »håndteret«.

Hun tiltrådte som kommunens ældre- og sundhedschef den 1. januar i år og har tidligere været ansat på plejeboligområdet.

Arendt forklarer, at nogle af problemerne skyldes en periode med en del ubesatte sygeplejestillinger.

- Men i løbet af foråret er det lykkedes at ansætte de ubesatte stillinger, og teamlederen derude har været i tæt dialog med sygeplejerskerne og sat fokus på gruppens trivsel og fået løst de udfordringer, de har oplevet.

Hvordan sætter man i praksis fokus på gruppens trivsel?

- Det sker gennem daglig dialog med sygeplejerskerne, som teamlederen har derude. Det er vores klare overbevisning, at sygeplejerskerne trives i dag og har overskud til at tage nye faglige ting ind. Det er en del tid siden sygeplejerskernes brev, og borgerne kan være helt trygge ved sygeplejen i dag, fordi udfordringerne er håndteret, lover Betina Arendt.

Ingen besparelser I brevet skriver sygeplejerskerne, at de havde svært ved at leve op til sundhedslovens generelle bestemmelser og blev forhindret i at udføre deres primære opgave. Hvad tænker du om det?

- Vi tager det dybt seriøst, at de har den oplevelse, og det er også derfor, vi er gået i dialog med dem. Meget har handlet om ubesatte stillinger i den gruppe, og det har vi arbejdet intensivt med, siger fortæller ældre- og sundhedschefen.

Ifølge sygeplejerskerne skulle der være sparet og nedlagt 20 sygeplejestillinger i kommunen, på trods af at der ifølge dem er behov for flere medarbejdere. De fortæller, at det har kunne mærkes kraftigt i dagligdagen, og at de har oplevet usikkerhed og stor bekymring i forhold til den daglige drift. Hvad tænker du om det?

- Det er ikke en problemstilling, jeg kan genkende, at vi skulle have sparet på området. Den samlede mængde af sygeplejersker er ikke faldet, understreger Betina Arendt.

Er taget seriøst Ifølge sygeplejerskerne har besparelser og personalemangel været medvirkende til, at de har haft en meget presset arbejdsgang. Det har betydet, at indberetningen af utilsigtede hændelser ikke har fundet sted, selvom de er forpligtede til at indberette dem.

Hvor stort et problem er det?



- Vi oplever egentlig, at vi indberetter utilsigtede hændelser på området. Jeg synes, vi har håndteret de udfordringer, de beskriver.

Men hvor stort et problem er det, når sygeplejerskerne skriver, at de ikke indberetter utilsigtede hændelser?

- Det er selvfølgelig noget, vi har taget meget seriøst, og derfor har vi også været i tæt dialog med sygeplejerskerne om, hvordan vi løser de udfordringer, de beskriver, mener Betina Arendt.

For egen regning Ifølge en anonym sygeplejerske, som DAGBLADET Køge har talt med for nylig, vil flere penge ikke nødvendigvis løse problemerne. Derimod handler det om, »at ledelsesstilen fra velfærdsdirektøren er hård og diktatorisk og præget af envejskommunikation«.

Det billede kan Betina Arendt dog ikke genkende.

- Der er tre ledelseslag mellem direktøren og sygeplejerskerne, og hvad den enkelte sygeplejer måtte mene, står for hendes egen regning, siger Arendt.

Ifølge Ulla Birk Johansen, der er kredsnæstformand Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, er det rystende, at det er kommet så vidt for sygeplejerskerne i Team Øst. Er du enig i det?

- Vi tager det meget seriøst, og derfor lytter vi til dem og får det løst. Borgerne kan være helt trygge i den måde, vi har håndteret det på, og den indsats, vi kan levere til dem, siger ældre- og sundhedschefen.

relaterede artikler

Sygeplejersker med hård kritik af arbejdsforhold og dårlig trivsel 30. august 2021 kl. 13:22