Der er gennem årene gradvist skruet ned for aktiviteterne på Sun Chemical-fabrikken på Københavnsvej, og nu overvejer virksomheden helt at lukke, fortæller den administrerende direktør. Der er dog endnu et stykke vej til den endelige beslutning. Billedet her er fra 2014. Foto: Jens Villemoes

Sun Chemical bekræfter overvejelser om lukning: - Det er en stor beslutning

- Kommunens velvilje og interesse er en forudsætning for at gøre det interessant for investorer at købe grunden. Der ligger dog ikke nogen eksakt tidsplan for, hvornår et eventuelt salg kan ske, for der er mange faktorer, som ikke er i vores hænder. Såsom kommunens proces omkring planstrategi og miljømyndighedernes vurderinger, siger Niels Johansen, som kalder det for »en utrolig vigtig beslutning, der skal tages på det bedst mulige oplysningsgrundlag.«