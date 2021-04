Se billedserie De mange lækkerier og muligheden for en udendørs frokost lokkede masser af kunder til Odd Fellowgården i Jernbanegade. På billedet er indehaver Tine Østergård klar med friske forsyninger fra køkkenet.

Sultne kunder rippede Odd Fellowgården

Køge - 13. april 2021 kl. 09:02 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

- Det er gået over al forventning. Alt blev ryddet. Jeg gik i gang med at bage brød ved 7-tiden og klokken 13 kunne vi pakke sammen og gå hjem. Alt var revet væk, fortæller restauratør og indehaver af Odd Fellowgården Kristian Østergaard. Torsdag i sidste uge åbnede restauranten for udendørs servering og både på åbningsdagen og fredag og lørdag strømmede kunderne til. I løbet af bare to timer kunne Kristian Østergaard melde udsolgt. Som et ekstra trækplaster valgte han at uddele gratis surdej i weekenden - det virkede helt efter hensigten.

- Surdej er blever rigtig populært under coronakrisen og vi fortsætter med at servere udendørs frokost torsdag, fredag og lørdag indtil 21. april. På den måde får vi lige nogle uger til at komme i gang i køkkenet, inden vi åbner som normalt fra torsdag den 6. maj, fortæller restauratøren.

Selvom temepteraturen endnu frister en tilværelse under de to-cifrede varmegrader, er kunderne meget motiverede for igen at kunne spise ude. Restauranten har da heldigvis også både overdækning og varmelamper, så den gode mad kan indtages uden forfrysninger. Indendørs har Kristian Østergaard desuden åbnet for salg af hjemmelavet brød, laks, olivenolie, tappenader og andre lækkerier.

Kristian Østergaard forudser en travl tid efter den lange nedlukning.

- Folk er virkelig sultne på det, konstaterer han.