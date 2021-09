En 58-årig hesteavler er dømt for at sulte syv ponyer i sådan et omfang, at det er en overtrædelse af dyreværnsloven. Nu har Østre Landsret skærpet dommen. Foto: Katrine Wied

Sultede sine ponyer: Får dommen skærpet

Køge - 24. september 2021 kl. 05:52 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Østre Landsret mere end fordoblede bøden, da der blev afsagt dom over en 58-årig hesteavler, der driver et stutteri i Køge Kommune.

Kvinden er fundet skyldig i overtrædelse af dyrevelfærdsloven ved at have undladt at fodre syv ponyer tilstrækkeligt. Selv har hun nægtet sig skyldig både i byretten og landsretten og fremførte, at der var tale om en overreaktion fra myndighedernes side.

Frigg havde forstoppelse Sagen handler om to episoder, hvor dyrlæger har vurderet, at ponyerne var uforsvarligt tynde.

Det første forhold blev opdaget den 7. september 2019, hvor det drejede sig om én pony. Kvinde havde kort tid forud for den 7. september 2019 flyttet sit stutteri fra Jylland til Køge Kommune. Ponyen Frigg var blandt de heste, som flyttede med. I alt havde den 58-årige kvinde omkring 60 heste i stutteriet.

Frigg havde halvanden måned forinden født et føl, og det var ifølge hesteavleren forklaringen på, at ponyen var mager. Hesteavleren forklarede, at hun gav Frigg ekstra foder, men i stedet for at tage på, fik hoppen forstoppelse, hvilket afmagrede hende yderligere. Derfor valgte hesteavleren at tilkalde dyrlægen.

Voldsomt afmagret Dyrlægen vurderede dog, at Frigg var så voldsomt afmagret, at hun valgte at melde sagen til Fødevarestyrelsen, som aflagde besøg på stutteriet nogle uger senere.

Både den praktiserende dyrlæge og dyrlægen fra Fødevarestyrelsen vidnede i både byretten og landsretten.

Her forklarede dyrlægen fra Fødevarestyrelsen, at man måler på hestens huld ud fra en skala fra 1-9 for at vurdere dens trivsel og foderstand. Hvis en hest er så tynd, at den vurderes til 3 på skalaen, er der tale om en overtrædelse af dyreværnsloven. Fødevarestyrelsens dyrlæge vurderede, at Frigg lå på 2 på skalaen.

Hesteavleren var dog ikke enig i denne vurdering. Hun fremførte, da sagen blev behandlet i byretten, at det af og til sker, at en pony bliver afmagret, selv om den bliver fodret tilstrækkeligt. I Friggs tilfælde skyldtes det, at hun havde diet sit føl og at hun havde haft forstoppelse. Kvinden har haft heste i 40-50 år og havde prøvet dette et par gange før. Hun mente, at der var tale om en overreaktion og kaldte dyrlægerne for »skrivebordsdyrlæger«.

Seks magre ponyer Det andet forhold i sagen blev opdaget den 6. maj 2020. Der var tale om seks aldrende ponyer og fjordheste, hvor den ældste var 30 år gammel.

Disse heste var også meget tynde, da dyrlægen kom på besøg i maj 2020. Hesteavleren forklarede hertil, at ponyerne altid havde været slanke, og at de fik masser af mad.

Sagen blev også meldt til Dyrenes Beskyttelse, som sendte en dyrlæge på inspektion. Denne dyrlæge vidnede i landsretten.

Dyrlægen fra Dyrenes Beskyttelse besøgte stutteriet to gange, i oktober 2019 og i april 2020.

Han gav hesteavleren medhold i, at der ikke var en dyreværnsmæssigt problem på stutteriet. Han medgav, at Friggs tilstand godt kunne komme ind under kategorien som dyreværnsmæssig uforsvarlig. Men han godtog forklaringen om, at den havde haft kolik og havde fået et føl kort forinden.

Da han igen var på besøg på stutteriet i april 2020 konstaterede han ingen dyreværnsmæssige uforsvarlige forhold i hesteholdet. Og han oplyste, at sagen var lukket som dyreværnssag hos Dyrenes Beskyttelse.

Støtte fra Dyrenes beskyttelse Men støtten fra Dyrenes Beskyttelses dyrlæge kunne ikke overbevise landsretten om, at byrettens dom var forkert. Landsretten valgte således at lægge sig op af vurderingerne fra den praktiserende embedsdyrlæge og Fødevarestyrelsens dyrlæge.

Østre Landsret fandt derfor den 58-årige hesteavler skyldig i at have overtrådt dyrevelfærdsloven. Landsretten valgte endog at hæve straffen fra en bøde på 10.000 kroner, som kvinden fik i byretten, til en bøde på 22.500 kroner.

Hesteavleren skal også betale sagsomkostningerne fra byretten og landsretten.