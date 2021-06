Se billedserie I juli måned rejser Silan Sinem Akdeniz til Boston for at studere jura på EF International Language Campus Boston. Foto: Karina Købke

Send til din ven. X Artiklen: Studier i Boston venter glad modtager af Sydbanks Rejselegat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studier i Boston venter glad modtager af Sydbanks Rejselegat

Køge - 23. juni 2021 kl. 15:35 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Det var en rørt og glad Silan Sinem Akdeniz fra 3.D. på Køge Handelsgymnasium, der i dag fik overrakt Sydbanks Rejselegat på 10.000 kroner. Nu venter en studietid i Boston.

Hun vil bruge Legatet på at læse ekstra fag i jura, når hun i juli rejser til Boston. I den amerikanske storby skal hun de næste seks måneder studere på EF International Language Campus Boston.

- Jeg er vitterligt både stolt og overvældet over, at jeg er blevet udvalg som legatmodtager. Det betyder alverden for mig, for det giver mig mulighed for at tage endnu flere relevante fag i Boston, siger en rørt Silan Sinem Akdeniz.

Silan Sinem Akdeniz har sparet sammen, men det er dyrt at studere i USA:

- Jeg vil gerne lære så meget som muligt, mens jeg er i Boston, så jeg står endnu stærkere, når jeg skal starte på jurastudiet. Så jeg er meget lykkelig over at modtage Sydbanks Rejselegat, siger en glad Silan, som nu kan se frem til endnu mere fejring oven i studenterhuen inden hun flyver mod Boston.

Stort udsyn Det var syvende år i træk, at Sydbanks Rejselegat på 10.000 kroner blev delt ud til en nybagt student på Køge Handelsgymnasium. Og champagnepropperne sprang, da en glad Silan fik overrakt rejselegatet af Jeanet Lindholm, filialdirektør i Sydbank Køge, til en festlig reception på Køge Handelsskole.

- Det betyder meget for os at støtte op om ambitiøse unge menneskers uddannelsesrejse, siger Jeanet Lindholm.

Internationalt fokus Stig Johansen, direktør på Køge Handelsskole glæder sig over, at Sydbank giver de unge mulighed for at få et større udsyn:

- På Køge Handelsskole har vi et stort fokus på internationalisering og globalisering. Sydbanks Rejselegat på 10.000 kroner støtter os i vores ønske om at klæde vores elever på til at begå sig i en global verden - og til at se hele verden som mulig arbejdsplads, siger Stig Johansen.

Og et rejselegat som Sydbanks gør alverden til forskel for modtageren:

- Det giver mig uden tvivl også et forspring, når jeg starter på jura året efter, siger Silan Sinem Akedinz.