Et af de absolutte højdepunkter under fejringen af årets studenter er den store fællesdans på Torvet i Køge - det bliver ikke til noget i år på grund af risikoen for coronasmitte. Studenterkørslerne må kun foregå klassevis ifølge retningelinjerne fra Undervisningsministeriet.

Studenterne kommer ud at køre - men dansen på Torvet er aflyst

Studenterne får lov til den traditionelle køretur, men de mange corona-restriktioner, der skal overholdes, får én meget markant konsekvens i Køge.

De har grædt, de har tryglet, de har været helt nede i kulkælderen - men nu er der store sommersmil igen hos årets studenter. De får lov til at foretage den traditionelle og længe ventede køretur, som er en næsten uundværlig del af det at afslutte en gymnasial uddannelse.

Og det vækker ikke kun glæde hos de kommende studenter.

- Nej, vi har da også fundet de store smil frem igen - heldigvis, lyder det fra Henrik Olsen, der er direktør for Studenterkompagniet i Bjæverskov.

- Vores 15 lastbiler er mere end klar til at komme ud med de feststemte studenter - det er kun enkelt, der lige mangler at blive synet, så vi skal nok være klar til de første ture torsdag den 25. juni.

Masser af sprit

Det er normalt en meget passende beskrivelser af en tur med studentervognen, men i år får spritten i rigelige mængder en lidt anden betydning.

- Selvom bilerne er synet og klar, får vi alligevel travlt med hensyn til at få etableret afspritning oppe på selve ladet, og vi skal have aftalt med de enkelte chauffører, hvordan og hvorledes det skal foregå forklarer Henrik Olsen.

- Studenter kommer jo op og ned af bilen en masse gange, så blandt andet gelænder og bænke skal sprittes af stort set hele tiden undervejs.

- Derfor ville det også have rart, hvis vi havde fået besked om, at vi må køre bare lidt før - men ingen tvivl. Vi er superglade, og det ville da have været en virkelig bet for os, hvis alle femten biler, der er booket til ture både torsdag, fredag, lørdag og søndag i uge 26 skulle været blevet holdende i garagerne, siger han.

Ingen dans på Torvet

Men midt i glæden over, at de unge nu alligevel får lov til at komme ud og lufte huerne, så bliver årets fejring markant anderledes her i Køge.

Her er der en meget lang tradition for, at klasserne samles på Torvet i Køge, hvor der bliver danset og sunget rundt om statuen af Frederik den 7.

I retningslinjerne fra Undervisningsministeriet står der dog, at årets arrangementer kun må foregå klassevis, og at »man skal således undgå at mødes med andre unge på dagen, også selvom det er af kortere varighed som ved traditionsbundne samlingspunkter.«

Derfor - ingen fællesdans på Torvet i år.

- Det er selvfølgelig rigtigt ærgerligt for de unge, for det er en helt særlig tradition, siger Henrik Olsen.

- Men jeg kan se på de opdaterede rutelister over turene, som de unge jo selv står for, at Køge Torv er udeladt på stort set alle sammen.