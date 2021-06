Se billedserie I 1971 fravalgte Geert Alex Nielsen og Ole Boye Nielsen studenterhuen. I det hele taget var de en årgang, der gjorde tingene anderledes, fortæller de. Foto: Mathias Klitgaard Selliah

Studenter: De antiautoritære mødte corona-årgangen

Køge - 29. juni 2021 kl. 19:01 Af Mathias Klitgaard Selliah

Som et ekko fra fortiden.

Sådan kan mødet beskrives imellem to studenter fra 1971, Ole Boye Nielsen og Geert Alex Nielsen, der i år kan fejre 50-års jubilæum, og årets studenter William Mahler og Sofus Søltoft Christensen.

Fælles for de to par, er, at de har fået deres studentereksamen fra Køge Gymnasium. Men på trods af ekkoet er der bestemt også forskelligheder i de to tider.

Karakterer - I dag bekymrer mange sig over, at hvis man ikke får en bestemt karakter, så kan man måske ikke komme til at læse det, som man gerne vil i fremtiden, fortæller Sofus Søltoft Christensen.

Han er en af de mange gymnasieelever, der igennem hele sin gymnasietid har et vågent øje på sit karaktergennemsnit. Et tal, som kan have betydning for, hvilke uddannelser og hvor i landet, eleven kan læse i fremtiden.

Karakterpresset er i flere rapporter koblet sammen med stress og mistrivsel.

De bekymringer ligger meget fjernt fra Ole Boye Nielsen og Geert Alex Nielsens opfattelse af tiden i gymnasiet i starten af 70'erne.

- Gennemsnittet var ikke noget, som fik os til at bekymre os dengang. Vi kunne søge på alle hylder, hvor der stort set var frit valg, siger Ole Boye Nielsen, der i dag er folkeskolelærer og skoleleder for 10.klasse på Campus Køge.

- Der var ikke noget pres i det, bortset fra det, som vi havde til os selv, tilføjer Geert Alex Nielsen, der også er gået undervisningsvejen som Lektor på Solrød Gymnasium.

Årets student William Mahler forsøger dog også at tage hele karakterræset med ro.

- Selvfølgelig vil jeg gerne have et højt snit, så der er muligheder, men jeg kan jo også se, at der er 2. prioriteter, jeg altid kan gå efter.

Antiautoritær De to 50-års jubilarer er klare i spyttet, når de skal beskrive kendetegn, som de gymnasieelever, de var: Antiautoritære.

- Da vi startede i gymnasiet, var det sådan, at mange af 3. g'erne gik formelt klædt med jakke og ofte slips. Desuden omtalte eleverne lærerne med »de«. Så kom vi og så langt mere brogede ud med »mærkeligt« tøj og længere hår. Vi lavede det første skoleblad, som ikke var lærernes skoleblad. Vi skrev kritiske artikler om skolelægen, som ikke vaskede hænder osv. Musikken til festerne var jazz og swing, men da vi kom til, blev det rock, som blev spillet, siger Geert Alex Nielsen.

Han er bevidst om, at hans tid inden gymnasiet, havde trukket ham i en anden retning.

- Jeg havde Povl Kjøller, som er kendt fra Kaj og Andrea, da jeg gik på Ishøj Skole. Jeg har haft nogle antiautoritære lærere, som boede i huse uden gardiner og spiste mærkeligt mad. Derfor kom jeg også i gymnasiet med en mere antiautoritær baggrund end eksempelvis Ole, men han endte med at overhale mig, og blive rigtig vild, griner Geert Alex Nielsen.

Ole Boye Nielsen og Geert Alex Nielsen fortæller også om, hvordan man af og til kunne blive skæv af passiv hash-rygning, når man bevægede sig rundt på gymnasiet.

- Den var ikke gået i dag, griner drengene.

Corona-årgangen Årets nye studenter William Mahler og Sofus Søltoft Christensen er ikke i tvivl, når de bliver spurgt til, hvad der kendetegner deres årgange.

- Corona, svarer de instinktivt i mund på hinanden.

I løbet af deres tre år i gymnasiet har de i ca. halvdelen af tiden været mærket af pandemiens konsekvenser med blandt andet mundbind, aflyste fester og hjemmeundervisning til følge.

- Da coronaen kom blev næsten alt det sjove ved gymnasiet taget ud. Fester og almindeligt samvær med sine klassekammerater har jeg virkelig savnet. Jeg har venner, som jeg er blevet distanceret fra og nogle, som jeg er kommet tættere på, siger Sofus Søltoft Christensen, mens også William Mahler fortæller, at han i høj grad har savnet følelsen af fællesskab.

De to studenter fra årgang 1971 er meget imponerede over, hvordan de unge mennesker har håndteret krisen.

- Vi har haft meget ondt af jer, siger Geert Alex Nielsen.

- I har gjort det helt ufatteligt godt og opført jer fantastisk, stemmer Ole Boye Nielsen i. De to unge drenge fortæller, at de efter seneste genåbning, har forsøgt at nyde den sidste tid i gymnasiet, så meget som muligt.

Specielt den afsluttende fase med vognkørsel og studenterfester

Anerkendelse Selvom de to studenterpar, der er gået igennem de samme røde murstensvægge på KG, har haft deres ungdom i hver sin tid, er de begge enige i, at man har noget at lære af hinanden. Om enten det er dagens kamp for miljøet eller den daværende om at gøre op med gængse normer.

Og Ole Boye Nielsen slutter af med at give et råd til de nyudklækkede studenter.

- Fremtiden og livet bliver ikke en motorvej, der bare konstant kører ligeud. Der vil komme bump og omveje og det helt fint.