Strømmer til: Runder 300 pige- og kvindemedlemmer

Markeringen af medlem nr. 299 og 300 foregik i forbindelsen med træningen på klubbens U16-hold, hvor tvillingerne Daria og Viola blev mødt med både klapsalver, gaver og et par ord fra såvel repræsentanter for Køge Boldklub, samt trænerstaben Christian Belling (tv) og Preben Rasmussen (th). I bagerste række ses også Dan Rasmussen fra Get2Sport. Foto: Søren Østergaard

Køge - 25. oktober 2021 kl. 05:46 Kontakt redaktionen

Samme aften som HB Køges kvinder spillede Champions League kamp mod FC Barcelona tikkede pigemedlem nr. 299 og 300 ind i medlemskartoteket i Køge Boldklub.

To begivenheder der i sig selv ikke har noget med hinanden at gør - og så måske alligevel, skriver bolbklubben i en pressemeddelelse.

- Da vi som klub i efteråret 2019 besluttede os for at invitere det, der på det tidspunkt hed HB Køge Pigefodbold, til at træne og spille i Køge Idrætspark, havde vi ikke i vores vildeste fantasi forestillet os den udvikling som vi har været vidne til i forhold til pige- og kvindefodbolden i Køge Boldklub, udtaler Martin Jensen, sportschef i Køge Boldklub.

Han fortsætter:

- På det tidspunkt havde vi et U12-hold og Fodbold Fitness for Kvinder. I aftalen med HB Køge Pigefodbold indgik, at der skulle være fokus på såvel de bedste som de fleste, og det projekt må man sige, at vi som klub er lykkedes meget godt med, udtaler Martin Jensen.

Han understreger dog også, at man i klubben ikke har tænkt sig at hvile på laurbærrene, men målrettet arbejde med, hvordan man også fremadrettet kan styrke pigefodbolden. Blandt andet gennem ansættelser af henholdsvis en daglig leder af pigeafdelingen, en børneudviklingstræner, samt en ansat med ansvar for rekruttering.

Væksten i Pige- og kvindeafdelingen glæder også Søren Østergaard, der var initiativtager til etableringen af HB Køge Pigefodbold, og som siden sommeren 2020 har fungeret som leder af Pige- og kvindeafdelingen i Køge Boldklub:

- Selvfølgelig er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem, at HB Køge spiller mod FC Barcelona, og at vi som klub runder medlem nummer 300 i pigeafdelingen - og så alligevel, udtaler Søren Østergaard og fortsætter:

- Vi har nemlig meget systematisk arbejdet med at udnytte den synergi, der potentielt ligger i at være en af moderklubberne til Danmarks pt. bedste kvindehold. I praksis betyder det, at vi har såvel Kvindeliga- som U18 DM-spillere, der fungerer som trænere på såvel vores børne-, ungdoms- og seniorhold, hvilket har medvirket til at sikre høj kvalitet i vores træningsetup. Og det kan altså bare noget, når Emma Færge dagen efter at hun er blevet kåret til "Kampens Spiller" mod Sparta Prag, træner vores U9-piger, og at Cecilie Fløe, dagen efter at hun er blevet udtaget til A-landsholdet, træner fodbold i en lokal SFO, udtaler Søren Østergaard.

Markeringen af medlem nummer 299 og 300 foregik i forbindelsen med træningen på klubbens U16-hold, hvor tvillingerne Daria og Viola blev mødt med både klapsalver, gaver og et par ord fra såvel repræsentanter for Køge Boldklub, samt trænerstaben.

På U16-hold, der igennem det seneste halve år vokset fra 15 til 30 spillere, er de to trænere - Christian Balling og Preben Rasmussen - glade for tilgangen.

- Vi har arbejdet målrettet med at kunne rumme såvel helt nye og så mere erfarne spillere, og tilgangen af Daria og Viola vidner om at vi har fået opbygget et miljø, hvor der er plads til alle typer af spillere - bare de har lyst til blive bedre fodboldspillere, udtaler Preben Rasmussen, der udover at være U16-træner, også sidder i den projektgruppe, der i dagligdagen driver udviklingen af Pige- og kvindefodbolden i Køge. Og som i weekenden mødes til en visionsdag med fokus på tiltag der yderligere kan styrke udviklingen af pige- og kvindefodbolden i Køge BK.