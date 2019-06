Debatten om det omstridte forsamlingshus »Zone« i Borup fortsætter ufortrødent. Nu er der oprettet to nye underskriftsindsamlinger - én, der er for, og én, der er imod. Her ses indehaver Frank Poulsen (midt for) ved det nyligt afviklede borgermøde om sagen. Foto: Mie Neel

Strid om forsamlingshus fortsætter ufortrødent

25. juni 2019

Frem mod høringsfasens tidsfrist på mandag den 1. juli for lokalplan 1054, der i givet fald skal tillade forsamlingshuset Zone i Borups genopståen, trækkes fronterne nu endnu skarpere op.

To nye digitale underskriftsindsamlinger har således set dagens lys i de forgangne dage, efter at der sidste tirsdag var heftig debat om sagen ved et borgermøde i Borup Kulturhus.

Mens der i flere år har været stor opbakning til forsamlingshuset og dets ejer, Frank Poulsen, fra hundredvis af borgere, har kritikerne været en anelse færre og mere tilbageholdende. Mange har dog valgt at stå frem i den senere tid, og i den nyoprettede underskriftsindsamling har foreløbig 44 personer skrevet under.

På hjemmesiden skrivunder.net lyder det fra en af dem:

- Jeg skriver under, fordi jeg er indædt imod en kommunal praksis, hvor ulovlige aktiviteter lovliggøres ved blot at udfærdige en ny lokalplan for en enmandsvirksomheds aktiviteter, hvilke er til stor gene for de omkringboende. Jeg skriver under, fordi enhver tanke om at Køge Kommune vil være i stand til at sikre, at virksomheden overholder miljøloven er dybt urealistisk, lyder det.

I den modsatte skyttegrav finder man en lang række fortalere for forsamlingshuset. For knap halvandet år siden samlede en privatperson knap 600 underskrifter ind i protest mod, at byrådet dengang ikke var villige til at genåbne sagen.

Hvilket den altså siden blev alligevel.

I skrivende stund har den nyoprettede underskriftsindsamling, som Frank Poulsen selv står bag, 134 medunderskrivere.

- Når alle regler er opfyldt, bør der ikke være noget, der står i vejen for, at man kan indfri sine drømme og da slet ikke genstridige naboer, der blot har set sig sure på ideen. Byen mangler liv og sammenhold, og dette nye forsamlingshus kan måske være det, der kan føre folk i byen sammen, lyder det fra en.