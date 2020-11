Det bliver fremover kun tilladt for lystfiskere i Køge Å mellem jernbanen og Ringvejen at fange maksimalt én ørred og tre aborrer dagligt. Foto: Anders Fallesen

Strammer reglerne: Maks én ørred og tre aborrer per dag

I Køge Sportsfiskerforening har der gennem nogen tid være stor bekymring for fiskebestanden i Køge Å, da har man konstateret, at nogle lystfiskere »skovler fisk op« i åen og i å-bassinet.

På kommunale arealer langs Køge Å mellem jernbanen og broen ved Ringvejen må der fremover kun fanges maksimalt én ørred og tre aborrer per dag per fisker. Det ligger fast, efter at forvaltningen forleden anbefalede at stramme reglerne, hvilket blev efterkommet af Klima- og Planudvalget.