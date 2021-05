Se billedserie Sådan så skaderne på fliserne ud inden udskiftningen.

Strædets belægning er nu på plads

Køge - 07. maj 2021 kl. 13:26

Hver en brosten er nu på plads i Rådhusstræde, efter at Agat Ejendomme har afsluttet arbejdet med den nye belægning i Køges stationsområde.

Det oplyser Agat Ejendomme i en pressemeddelelse.

Gennem det sidste halvandet års tid har bygherren Agat Ejendomme arbejdet med at give Køges stationsområde en ny belægning. Sidste år blev stenene lagt på Stationspladsen, og så kom turen til Rådhusstræde og de tilstødende slipper. Nu har arbejdsmænd og entreprenørmaskiner forladt området, og man kan uhindret bevæge sig rundt blandt butikkerne på spritnye granitsten, lyder det i pressemeddelelsen.

- Den nye belægning er på plads, foråret er her og Danmark genåbner. Den kombination er lige, hvad vi trænger til, og det bliver skønt at se Strædet og Køge bys handelsliv folde sig ud, som vi kender det med masser af liv i gaderne og på caféerne. Den nye belægning er super flot og passer rigtig godt til resten af Køge bys charme, udtaler borgmester Marie Stærke (S).

Agat Ejendomme har i etaper siden vinteren 2019-20 lagt de mange tusinde tons sten i en proces, der har været nøje afstemt for at minimere generne for færdslen og for butikslivet.

Sammenhæng i byen

- Vi er meget glade for nu at kunne levere en færdig belægning af meget høj kvalitet, både hvad angår slidstyrke og æstetik. Jeg tror, at borgerne i Køge nu vil opleve den nye og den gamle by i Køge hænge bedre sammen end nogensinde før, udtaler adm. direktør i Agat Ejendomme Robert Andersen i pressemeddelelsen.

Den samlede belægning i området består af meget robuste brosten og chaussésten, som varierer i størrelse og farver mellem hovedstrøget Rådhusstræde, slipperne og den nye stationsplads, som i midten også har et felt med mindre fliser, der er med til at give den karakter af torv.

- Det er alt i alt et virkelig flot resultat. Vi har hele tiden været meget glade for området, som er en afgørende krumtap i byudviklingen og et eksempel for andre handelsbyer. Nu har det så fået sin endelige karakter med de smukke og komfortable overflader, som understreger den i forvejen stærke sammenhæng mellem de nye og de gamle handelsgader i Køge, udtaler Køge Kysts projektdirektør Peter Kjølby.

Springvand på vej

Køges nye granitbelagte handelskvarter har nu kun et enkelt udestående, nemlig billedhugger Pontus Kjerrmans springvand »Vandkunsten«, som frem til 2015 stod ved byens gamle stationsbygning. Senere på foråret genopsætter Køge Kommune springvandet på Stationspladsen efter endt renovering.