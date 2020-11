Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Strædet donerer 25 gavekort til Giving Tuesday

Køge - 24. november 2020 kl. 16:27 Kontakt redaktionen

Butikkerne i indkøbsgaden Strædet i Køge er med til at bakke op om Giving Tuesday i Køge i år. Det sker i form af 25 gavekort á 100 kroner til Strædets butikker.

- Vi synes, at projektet giver så god mening, og vi vil derfor meget gerne støtte op omkring Giving Tuesday og give en lille julegave til nogle udsatte familier. Og så er det selvfølgelig oplagt for os at donere gavekort, som herefter kan benyttes i vores butikker, forklarer marketing manager Line Pihl fra Strædet.

Indsamlingsdagen Giving Tuesday finder i år sted tirsdag 1. december, hvor 10 erhvervsfolk og lokalpolitikere tager en eftermiddag ud af kalenderen for at ringe rundt til deres respektive netværk for at rejse penge til lokale, udsatte familier. Det sker hos Spar Nord Køge Bugt på Søndre Allé.

Sidste år var der premiere på Giving Tuesday, og i den forbindelse endte det med et resultat på over 300.000 kroner, som gik direkte til organisationerne Broen Køge og Familiestøtten i Køge. Hensigten er, at Giving Tuesday skal være en årligt tilbagevendende begivenhed.

