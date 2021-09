Køge Idrætspark spiller igen en central rolle i årets budgetaftale, hvor der afsættes 119,3 millioner til færdiggørelsen. Det sker dog med forventning om, at private aktører bidrager med 81 af de 119,3 millioner. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Send til din ven. X Artiklen: Stort projekt får ny millionindsprøjtning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Stort projekt får ny millionindsprøjtning

Køge - 16. september 2021 kl. 13:18 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Udgifterne til at få færdiggjort Køge Idrætsparkprojektet fylder godt i det budgetforlig, som tirsdag aften blev indgået i Køgehallerne.

Eller rettere; det tillægsforlig, der blev indgået. For hverken Enhedslisten eller Dansk Folkeparti er en del af den aftale, som angår Køge Idrætspark. Ingen af partierne kunne forsvare at afsætte flere kommunale kroner til det projekt, der i deres øjne er behæftet med for meget usikkerhed.

Sådan anskuer hverken S, V, K, SF, RV eller løsgænger Jeppe Lindberg imidlertid sagen. De står alle bag de kommende investeringer, der beløber sig til 119,3 millioner kroner. I dette beløb indgår dog også forventninger om indtægter fra private aktører på 81 millioner, mens 18,15 millioner tidligere afsatte budgetkroner ligeledes indgår. Det efterlader et nyt beløb på 19,4 millioner kroner, som parterne bag tillægsforliget nu afsætter.

Af de 19,4 millioner kroner netto, som vi nu afsætter, går næsten alle pengene til trafiksikkerhed, hvilket er utrolig vigtigt i forhold til den øgede belastning, som området kommer til at udsættes for



Borgmester Marie Stærke (S) Trafiksikkerhed og omklædning Og de kommunale budgetkroner skal i vid udstrækning anvendes til trafiksikkerhedsinitiativer og investeringer i nye parkeringspladser omkring idrætsparken, fremhævede borgmester Marie Stærke (S) på budgetpressemødet:

- Af de 19,4 millioner kroner netto, som vi nu afsætter, går næsten alle pengene til trafiksikkerhed, hvilket er utrolig vigtigt i forhold til den øgede belastning, som området kommer til at udsættes for, sagde hun, mens det fra V-gruppeformand Ken Kristensen lød:

- Vi trænger til at få gjort idrætsparken helt færdig og er meget tilfredse med, at dette også rummer midler til at etablere yderligere seks omklædningsrum til breddeidrætten, som i den grad er presset på faciliteter. Man kan bare kigge på Køge Boldklub, som nu har rundet tusind medlemmer, og hver dag går der omkring 2.000 idrætsaktive rundt herude. At få projektet færdiggjort er en kæmpe gevinst. Ikke kun for Køge, men for hele Køge Kommune, sagde han.

Thomas Kampmann og resten af Konservative har da også været blandt de varmeste fortalere for idrætsparken. Og nu handler det om at komme i mål, fremførte han:

- Vi er glade for at være med til at tage ansvar og lægge hånden på kogepladen sammen med en lang række private aktører, når det gælder udviklingen af Køge Idrætspark. Det er en stor og vigtig opgave at få gjort det færdigt, sagde Thomas Kampmann.

Lige så mistroisk, jeg var for fem år siden, lige så optimistisk er jeg nu. Nu sker det, det vil jeg gerne sætte mit gode navn og rygte på



Jeppe Lindberg (løsgænger) SF's Thomas Kielgast tøver heller ikke med at prioritere Køge Idrætspark. Særligt den synergi det store idrætsanlæg giver, begejstrer ham.

- Vi kan hver evig eneste dag se børn, unge, ældre og elite dyrke idræt med hinanden her, hvilket er helt fantastisk. Og når man kommer kørende forbi ude på Ringvejen, ligner det stadig noget fra det gamle Østeuropa. Det skal vi have bragt i orden, så indgangen til Køge bliver pænere, sagde han på budgetpressemødet.

Mistroen, der forsvandt Undervejs i udviklingen af først Køge Park, som siden blev nedskaleret til et mindre projekt i form af Køge Idrætspark, har løsgænger Jeppe Lindberg været særdeles kritisk.

Gang på gang har det tidligere LA-medlem argumenteret for, at Køge Kommune alene skal investere i løft til breddeidrætten gennem eksempelvis hal 3 og nye omklædningsrum, mens private kræfter så måtte opføre nærmest alt andet, hvis der var marked for det.

- Da vi lavede plan B (efter Køge Park blev skrottet, red.), delte vi det op og sagde, 'dette står kommunen for, og dette står de private for.' Siden har vi lavet en realiseringsstrategi, hvor vi også har inkluderet trafiksikkerhed, så der eksempelvis kommer en sikker overgang på Københavnsvej til både fodgængere og cyklister, sagde Lindberg.

Han italesatte derpå det nye perspektiv, han undervejs har fået på projektet:

- Lige så mistroisk, jeg var for fem år siden, lige så optimistisk er jeg nu. Nu sker det, det vil jeg gerne sætte mit gode navn og rygte på, sagde Jeppe Lindberg, der er formand for følgegruppen for projektet, som har udarbejdet realiseringsstrategien.

Mette Jorsø (RV) er foruden medlem af byrådet også bestyrelsesmedlem i Køge Boldklub. Hun kommer dagligt på anlægget og ser frem til gøre projektet helt færdigt, fortalte hun.

- Én af de ting, der glæder mig mest, er, at vi nu får lavet en lyskurve. Så kan man spørge, 'nå ja, hvad gør det?'. Men det gør en enorm forskel for de børn og forældre, der i årevis har været bange for at skulle til musikskolen, børnehaven eller idræt, fordi det har været for farligt at krydse vejen. Nu bliver det noget mere trygt at færdes her, sagde Mette Jorsø.

For meget af det gode? Ikke alle synes at mene, at det er en fantastisk ide at bruge flere kommunale kroner på idrætsparken. Dette kom forligsparterne også ind på ved budgetpressemødet på foranledning af DAGBLADETs spørgsmål.

Det er ikke ukendt, at der er en del stemmer i den offentlige debat, som mener, at der er investeret rigeligt i Køge Idrætspark, og at det er på tide at prioritere noget andet end et fodboldstadion. Hvad vil I sige til dem, der måtte tænke, at det er for galt, at der nu skal afsættes endnu flere millioner til projektet?

- Stadion er så meget mere end professionel fodbold, som man kan have delte mening om, hvorvidt det er det, der støttes her, svarede borgmester Marie Stærke og fortsatte:

- Et udbygget og færdigt Køge Idrætspark med 6.000 overdækkede siddepladser kan bruges til meget andet, blandt andet for breddeidrætten og store events. Jeg har selv en drøm om, at vi eksempelvis skal have DGI's landsstævne for gymnaster til Køge. (...) Samtidig er jeg ikke flov over, at vi får et flot og attraktivt stadion. Barcelona og Arsenal kommer altså til Køge inden nytår, og det er jeg virkelig stolt af. Vores kvindehold samler om nogen befolkningen i et stort fællesskab, sagde borgmesteren.

Jeg er fuldstændig enig i, at det er for meget. Når vi taler breddeidræt, er det også i Borup og alle mulige andre steder end lige Køge C. Vi bliver ved at høre, at der er en masse private penge, og selvom vi ikke må tale om konkrete tal (af hensyn til udbudsloven, red.), skal vi bare huske, at der er lagt 119,3 millioner kroner ind i budgettet. Så det er altså Køge Kommune, der hæfter for det



Bent Sten Andersen (DF) Mulighed for koncerter Ken Kristensen mener, at det er for forsimplet at tale om en fodboldbane med tribuner omkring sig.

- Det er stort mødested på tværs af alle idrætsgrene, og nu ser vi ind i en fremtid, at der opføres nye lokaler til breddeidrætten, som er stærkt presset allerede nu. (...) Det giver også mulighed for at holde rigtig fede koncerter, som vi ikke har plads til på Tapperiet og Teaterbygningen for at få navne til Køge, som vi ikke har kunnet få tidligere. Det kan give Køge et fællesskab og et sammenhold, som går langt ud over fodbolden, sagde han.

For mange fugle på taget... - Det er absolut ikke det bedste forlig set med Dansk Folkepartis øjne, indledte DF-gruppeformand sin budgettale i Køgehallerne.

Og der er som nævnt særligt én årsag til, at han anskuer det sådan; Køge Idrætspark.

- Vi synes allerede, at der er for mange kommunale kroner i projektet, og når vi kigger på den økonomi, man nu lægger oveni, mener vi ikke, at der er tilstrækkeligt stærke garantier for, at det holder. Der er for mange fugle på taget, og vi har ikke kunnet få svar på, hvad der så sker, hvis der alligevel ikke er penge nok, sagde han med henvisning til, hvad de private aktører skal bidrage med.

Adspurgt til, hvad man vil sige til de, der mener, at der investeres alt for stort i idrætsparken og for lidt på andre trængende projekter, svarede Bent Sten Andersen.

- Jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig i, at det er for meget. Når vi taler breddeidræt, er det også i Borup og alle mulige andre steder end lige Køge C. Vi bliver ved at høre, at der er en masse private penge, og selvom vi ikke må tale om konkrete tal (af hensyn til udbudsloven, red.), skal vi bare huske, at der er lagt 119,3 millioner kroner ind i budgettet. Så det er altså Køge Kommune, der hæfter for det. Og så er det da rigtigt, at nogle private vil byde ind. Men fakta er, at lige nu er der ikke sikkerhed for én krone, men kun for, at 119,3 millioner kommunale kroner ligger i budgettet. Har man så taget højde for, at det er blevet dyrere at bygge eksempelvis? Nej, det er der ikke. Så jeg forstår godt, hvis der er borgere, der tænker, hvad har de gang. For det tænker jeg også, sagde Bent Sten Andersen.

Hvad nu hvis... Fra Enhedslistens Niels Rolskov lød det om samme tema:

- Det har været en lang proces, og ofte har vi fået at vide, at nu var det færdigt. En opgørelse pr. 1. august viser, at der var brugt 170 millioner kroner til projektet plus fem millioner til færdiggørelsen af hal 3. Nu lægges der så 119 millioner kroner oveni, og det nærmer sig dermed 300 millioner kroner. Det er vildt mange penge på ét projekt i Køge Kommune. Og som Bent siger, er vi sikre på, at kommunen kommer til at stå på mål for de 119 millioner kroner. Indtægterne er fugle på taget, der er ikke nogen garanti for dem. Og det gør os da utrygge, for vi kan godt være bange for, hvad det vil betyde, hvis det går galt, sagde Niels Rolskov.