Se billedserie Tirsdag morgen blev det 1. spadestik på fælleshuset i Kjøge Mini-By taget. Det stod den fungerende borgmester i minibyen, Kristian Ebbensgaard, for. Ved siden af ham er det Claus Philipsen, der er formand for Fonden Kjøge Mini-By Laug. Foto: Jørgen Jørgensen

Stort øjeblik for lille by

Køge - 06. februar 2018 kl. 19:10 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Minibyen havde snydt en smule, da der tirsdag morgen skulle tages 1. spadestik til det nye fælleshus.

- Nu sker der noget og hold da op en stor grund, lød det med morgenfrisk stemme fra en af de forsamlede, da Kjøge Mini-By markerede begyndelsen på det nye byggeri. Her havde en gravemaskine nemlig allerede været i gang, så man kunne få en fornemmelse af, hvor meget det 238 kvadratmeter store byggeri kommer til at fylde.

Det var den fungerende borgmester i minibyen, Kristian Ebbensgaard, der fik æren af at være den første, der stak spaden i jorden som en markering af, at nu er det længe ønskede projekt endelig en realitet. Det gjorde han med en indrømmelse:

- Det er jo helt og aldeles ufortjent, at det er mig, der tager 1. spadestik, for dem der har skabt grundlaget for byggeriet, og gjort minibyen til en attraktion, er alle de frivillige her på stedet. Det er dem, der i deres daglige virke gør stedet her til noget, vi gerne vil vise frem.

Det var også ros til venneforeningen, som har »kæmpet for projektet«.

Herefter fik formanden for Fonden Kjøge Mini-By Laug æren af at tage det næste spadestik i den frostkolde jord.

- Det her er bare et lille skridt på vejen, men et kæmpestort spring for minibyen, at vi nu er kommet så langt, sagde Claus Philipsen og fortsatte:

- Jeg håber at det bliver et fantastisk projekt, der vil vække opmærksomhed på hele Sjælland.

- I hele Danmark, lød det entusiastisk fra en af tilhørerne.

Det nye hus skal give mulighed for at tage endnu bedre imod de mange gæster, der besøger minibyen i løbet af året og det rummer blandt andet et cafe-lokale, der skal give mulighed for at gæsterne også kan få en kop kaffe under besøget.

Det er arkitek- og byggefirmaet Lind & Risør, der skal opføre huset og de ér altså allerede godt i gang med at få fundamentet på plads.