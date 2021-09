Stort jubilæumslotteri hos Din Tøjmand

Der er fine chancer for at vinde flotte præmier hos tøjforretningen Din Tøjmand i Torvebyen i den kommende tid.

- Nu tager vi revanche for, at vores 10 års fødselsdag blev ramt af coronaen, så vi har en masse vilde tilbud, og lodtrækningen om præmier plejer også at være et kæmpe tilløbsstykke, fortæller indehaver Dennis Nielsen fra Din Tøjmand, som plejer at have hele forretningen fuld af kunder til fødselsdagslodtrækningen, som er blevet en årlig tradition.