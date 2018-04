Se billedserie Det nye »Velkomstcenter« i Kjøge Mini-By er nu endelig ved at blive bygget. Her viser Claus Philipsen, formand for Fonden Kjøge Mini-By Laug, hvor meget plads, der bliver i det nye cafe-lokale, der bliver skabt. Lige udenfor skal der rundt om huset være en stor terrasse med udsigt over de flotte modelhus. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Stort gilde i minibyen

Køge - 20. april 2018

Det er ikke en dagligdags begivenhed, at Køge Mini-By bygger i én til én, så det skulle fejres, at der nu er rejsegilde på byggeriet af det kommende velkomstcenter.

- Så kom dagen vi har set frem til i lang tid, sagde Claus Philipsen, der er formand for Fonden Kjøge Mini-By Laug og fortsatte om begyndelsen på det, der efterhånden er blevet til en ganske stor miniby:

- For mange år siden havde Kaj Wohlert og Kurt Pedersen nogle visioner for, hvad der kunne gro frem her. Resultatet kan man se nu, efter at de i mange år er blevet bakket op af de fantastiske mennesker, der har deres gang her.

Han fortalte videre, at man stadigt arbejder videre på at skabe Køges største turistattraktion:

- Visioner mangler vi ikke og heller ikke kærlighed til minibyen.

Det nye velkomstcenter ventes at stå helt færdig til efteråret og på første række sad de omtale herrer, der glæder sig over, at huset nu endelig er på vej til at blive en realitet.

Borgmester i nutidens Køge, Marie Stærke (S) stillede sig også op på den palle, der i dagens anledning var blevet talerstol.

- Jeg vil gerne sige et kæmpe tillykke til jer for at i er nået så langt. Det er intet mindre end et gigantisk stykke arbejde i har præsteret, sagde hun blandt andet, før der, som traditionen foreskriver ved rejsegilder, blev budt på pølser og en enkelt øl at skylle ned med.