Stort fokus på fravær i skolerne bærer frugt

Køge - 26. januar 2021

Kan det lade sig gøre at arbejdet målrettet med fravær i folkeskolen? Ja, lyder svaret, hvis man spørger skolefolkene i Køge Kommune.

Siden efteråret 2019 har man på tværs af kommunens skoler i et bredt samarbejde med PPR og Familieafdelingen sat fokus på, hvad der skal til for at styrke fællesskabet og motivere de børn, der er i risiko for at falde fra, til at møde op.

Så når Kommunernes Landsforening, KL holder topmøde for børne- og ungeområdet på torsdag den 28. januar, står Køge Kommune klar til at dele ud af erfaringerne med resten af landets kommuner. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Er du på vej? På Ellemarkskolen i Køge har tre elever i hver klasse ansvaret for at sende en sms til den kammerat, der ikke er dukket op i skole - »er du på vej?«, kan der eksempelvis stå.

Og hvis kammeraten ikke dukker op, sørger de samme elever for at noter og lektier gives videre.

På Borup skole er der faste legegrupper i frikvartererne og de helt små, har alle en fast ældre kammerat til at hjælpe dem.

Det er blot to af de eksempler, som værktøjskassen er fuld af, efter at Køge Kommune har arbejdet med aktiv tilstedeværelse på kommunens skoler.

Det igangværende projekt har indtil videre resulteret i en helt ny politisk strategi på området, temadage på kommunens skoler samt mange gode erfaringer indhentet fra en virtuel konference, der i efteråret 2020 samlede 1.000 skolefolk fra Køge Kommune.

Arbejdet stopper ikke her - Skolefravær er en udfordring, som alle kommuner kæmper med i større eller mindre grad. I Køge Kommune har vi gennem det seneste år arbejdet for at finde frem til en række helt konkrete løsninger, som fungerer, fordi de er skabt gennem inddragelse af medarbejdere og børnene selv, forklarer Mads Andersen (S), formand for Køge Kommunes Skoleudvalg.

- Vi har fundet ud af, hvor meget fællesskab og engagementet betyder for lysten til at gå i skole. Det arbejde stopper ikke her. Vi skal blive ved med at holde fokus på at udvikle metoderne - og jeg er superstolt over, at vi nu får muligheden for at dele vores tanker og erfaringer med alle landets kommuner. Og måske nogle på Christiansborg også får øjnene op for, hvilke muligheder der er for at bekæmpe fravær,

Under temaet »Et sammenhængende børne- og unge-område« samler KL som nævnt på torsdag samtlige kommunalpolitikere, forvaltningschefer -direktører og ledere m.fl. på børne- og ungeområdet.

Her deler politikere, forskere og fagfolk inspiration og viden på børne- og ungeområdet og i år, er det med Køge Kommune i rollen som både deltager og oplægsholder.

Tværfagligt samarbejde Projektet »Er du på vej?« blev sat i værk allerede i september 2019, hvor en 12-personers, tværfaglig arbejdsgruppe i Køge Kommune lige siden har arbejdet med aktiv tilstedeværelse i samarbejde med skoleforsker Helle Rabøl.

Gruppen har udredt og idé-udviklet på spørgsmålet om at øge elevernes engagement og dermed nedbringe fravær - såvel fysisk som mentalt.

I starten af det nye år igangsatte projektet et rejsehold bestående af tre nøglepersoner, der besøger alle skoler i kommunen i forbindelse med forebyggelse af skolefravær.

Køge Kommune har desuden en aftale med Professionshøjskolen Absalon om at gennemføre følgeforskning på projektets resultater.

Projektets hovedpointer er: - Fagligt spændende undervisning med elevinddragelse gør skolen mere attraktiv.

- Fællesskabende didaktik og et stærkt klassefællesskab nedbringer fraværet.

- Forebyggelse og hurtig, tværfaglig indgriben over for fravær er afgørende.

- Det er ikke den enkelte elev, lærer eller skole, der har problemet. Det er fællesskabet.

Læs mere om projektet på www.erdupaavej.dk