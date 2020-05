Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Stort flertal for at arbejde videre med planer om friplejehjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort flertal for at arbejde videre med planer om friplejehjem

Køge - 28. maj 2020 kl. 15:53 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ville have kostet Køge Kommune 28,5 millioner kroner at opføre et nyt plejehjem. Nu ønsker politikerne et privat alternativ i stedet.

På sit møde tirsdag igangsatte byrådet arbejdet med at etablere et friplejehjem, og et stort flertal besluttede, at udbyde en byggegrund i Køge Nord til formålet.

Et friplejehjem i Køge Nord vil imødekomme en del af Køge Kommunes voksende behov for ældreboliger.

- Ældre borgere i Køge Kommune skal have gode og tilgængelige muligheder for at flytte videre til en egnet bolig, når behovet er der. Derfor er jeg rigtig glad for, at byrådet har givet grønt lys til, at Ældre- og Sundhedsudvalget nu kan arbejde videre med tankerne om et friplejehjem i Køge Nord, siger Bent Sten Andersen (DF), formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Byrådet besluttede i samme ombæring at udbyde en grund til friplejehjemmet i Køge Nord - et område, tæt på Køge Nord Station, der for øjeblikket er under udvikling.

Hvilke rammer, man ønsker, at det kommende friplejehjem skal eksistere under, arbejder man nu videre med i Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kun Enhedslisten stemte imod beslutningen.

Kan spare 28 mio.

Ideen om et friplejehjem opstod i forbindelse med budgetaftalen for 2020. Her aftalte forligspartierne, at man ville sikre gode plejeboliger for borgerne, samt sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til at imødegå det stigende antal ældre med behov for en plejebolig.

Forvaltningen har tidligere peget på, at der efter 2024 er behov for at udvide plejeboligkapaciteten, og at dette kan ske ved enten at bygge nye kommunale plejeboliger eller ved at udvide kapaciteten via friplejeboliger.

En udbygning med Køge Nord etape 2 og 3 med henholdsvis 31 og 30 pladser vil koste 28,5 mio. kr. og vil kunne gennemføres i etaper fra 2024 eller i ét større byggeri. Alternativet til en kommunal udbygning er at der etableres et friplejehjem. Et friplejehjem vil typisk blive opført med 72 pladser

I 2007 vedtog Folketinget »Lov om friplejeboliger«, der gjorde det muligt for private leverandører at bygge og drive plejeboliger til mennesker med et intensivt plejebehov, som f.eks. ældre og handicappede.

Lovens hensigt var at styrke borgerens frie valg af bolig og gøre det muligt for private leverandører at konkurrere med de kommunale tilbud på plejeboligområdet.

Antallet af friplejeboliger er efterfølgende steget fra 318 pladser i 2009, hvor de første friplejeboliger blev opgjort, til 1.294 pladser i 2019.