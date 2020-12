Festugeformand Per Bimmer Henriksen er klar med ualmindelig flotte julegaver til de foreninger, der år for år støtter op om Køge Festuge. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Stort beløb klar til festugens foreninger

Køge - 23. december 2020 kl. 06:04 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Køge Festuges aflysning i år betød blandt andet, at en lang række lokale foreninger mistede muligheden for at tjene penge til eksempelvis aktiviteter og indkøb af materialer gennem de mange frivillige timer, som de hvert år plejer at bidrage med til festugen.

Men alle foreningerne kan nu glæde sig over en julegave fra Køge Festuge, som trods årets aflysning nu er klar til at udbetale et beløb til hver forening, som svarer til det, som de plejer at tjene i forbindelse med festugen.

Samlet bliver der udbetalt et beløb på omkring 300.000 kroner, som er rejst takket være flere end 40 partnere til Køge Festuge samt Køge Kommune.

- Det betyder virkelig meget for os som frivillig organisation, at vi kan samle penge sammen til de foreninger, der ikke har haft mulighed for at tjene penge på festugen i år. Vi har den største respekt og ros til vores partnere, som endnu en gang har leveret bevis for den store opbakning og loyalitet, der er omkring Køge Festuge, siger en glad formand for Køge Festuge, Per Bimmer Henriksen.

Udbetaling inden nytår

Han fortæller, at pengene er klar til udbetaling inden nytår, og at de vil blive fordelt, så alle foreninger får et gennemsnit af det beløb, de tjente i forbindelse med festugerne i 2018 og 2019 for at gøre udbetalingen så retfærdig som muligt.

Imens fortæller festugeformanden, at man er i fuld gang med planlægningen af Køge Festuge 2021, selv om coronapandemien ser ud til at kaste en skygge over mulighederne for aktiviteter et godt stykke ind i næste år.

- Drømmescenariet er selvfølgelig helt klart, at vi kan holde en festuge, som vi plejer, siger han.

- Men vi er klar over, at vi nok skal være omstillingsparate og tænke i forskellige alternativer, fordi situationen kan ændre sig hurtigt, så vi udarbejder i løbet af de kommende måneder forskellige scenarier for næste års festuge. Det kan for eksempel være en mulighed for at holde festuge med flere mindre scener fordelt rundt i byen, så vi ikke samler 5000 mennesker ét sted, siger Per Bimmer Henriksen, som inderligt håber, at der kan blive festuge i uge 35 næste år, som der plejer.

- Jeg elsker uge 35. Det er den hårdeste uge på hele året, men der er et sammenhold mellem de frivillige, partnere og musikerne, som er helt fantastisk, og som gør det hele arbejdet værd, smiler han.