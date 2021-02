Hos Kjøge Mini-By har man i lang tid arbejdet på at få en model af Kjøge Stormølle klar til at blive sat op. Det er meningen at den skal stå ved den nye hovedindgang mod Strandpromenaden. Foto: Jens Wollesen

Stormølle i mini maler snart igen

I det seneste medlemsblad kan man læse, at på minibyens skibsværft har skibs og møllebyggerne nu i et par år bygget på en model af Kjøge Stormølle, der stammer tilbage fra før 1700-tallet.

Stormøllen i Kjøge måler 21 meter i højden og selvom det er et pragteksemplar af en model som Kjøge Mini-By er ved at bygge kommer man dog ikke helt derop - men 2,10 meter rager også godt op i minibyen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her