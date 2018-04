Foto: THOMAS OLSEN

Stormløb mod Elgiganten: Smadrede facade med mukkert

Køge - 03. april 2018 kl. 14:11 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langfredag og lørdag var der indbrud i Elgiganten i Køge og Holbæk. Politiet efterforsker, om det er de samme gruppe mænd, som står bag. To bulgarske mænd er anholdt i sagen. Det skriver DAGBLADET Køge.

Det lignede et planlagt indbrud, da syv gerningsmænd klokken 21.57 langfredag aften gik til angreb på Elgiganten på Gl. Lyngvej i Køge. Her blev indgangspartiet opbrudt, formentlig med en mukkert, hvorefter gitteret ind til butikken er blevet brudt op med hånden. På forretningens videoovervågning kan politiet se, at gerningsmændene herefter er gået hen til mobiltelefonerne, computerne og kameraerne, hvor der ifølge butiksejeren var stjålet produkter af mærket Appel, Nokia, Sony, Huawei og Samsung. Herefter forsvinder mændene igen ud af hullet i indgangspartiet og kører væk i en mørkeblå BMW med defekt højre baglygte.

- Det er interessant, at dagen efter sker det samme i Elgiganten i Holbæk. Her sker et indbrud, hvor fremgangsmåden fuldstændig ligner den i Køge. Men der kommer de ikke ind, siger pressetalsmand Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Lørdag klokken 22.17 går alarmen således i Elgiganten på Stenhusvej i Holbæk. Politiet kører omgående dertil og konstaterer, at indgangspartiet både i Elgiganten og Sport 24 Outlet er knust med nogle sten. Indbrudstyvene er dog ikke nået ind, fordi et metalrullegitter ikke er nået at blive opbrudt. På overvågningsvideoen kan politiet se en personbil med defekt baglygte og fem-seks personer i flygte fra stedet. I krydset ved Omfartsvejen og Valdemar Sejrsvej i Holbæk får en patrulje øje på bilen med den defekte baglygte og sætter efter den. Bilen, der er forsynet med bulgarske nummerplader, forsøger kortvarigt at køre fra politiet, men så standser den. Fem til seks personer løber herefter fra bilen med politiet i hælene. Klokken 22.30 for betjentene fat i en af mændene, en 38-årig mand fra Rumænien, som bliver anholdt. De andre er flygtet i retning mod Rørvangsvej i Holbæk. Her giver politiet sig til at lede efter dem med hunde. Klokken 22.40 finder en hundepatrulje en mand siddende i et træ i området ved et skydeterræn. Også denne mand, en 33-årig mand fra Rumænien, bliver anholdt.

Det lykkedes ikke for politiet at finde de resterende mænd fra bilen, men politiet sikrede sig den bulgarske bil med henblik på nærmere tekniske undersøgelser i et forsøg på at identificere de øvrige mistænkte i sagen.

De to anholdte blev påskedag fremstillet i grundlovsforhør, hvor de blev varetægtsfængslet foreløbigt til den 24. april.

Politiet formoder nu, at der er tale om samme gerningsmænd til de to indbrud i Køge og Holbæk.

Politiet kan kontaktes med oplysninger på telefon 114.