Herfølge Vest er en del af den nye strategiplan for udviklingen som Køge Kommune er ved at udarbejde.

Store planer i Herfølge Vest

Køge - 02. april 2020 kl. 18:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommune er ved at forberede en ny Planstrategi 2020 for udviklingen og her er Herfølge Vest i spil.

Det er målet at udvikle et attraktivt og alternativt boligområde med forskellige boligtyper, som tiltrækker forskellige befolkningsgrupper og giver en alsidig beboersammensætning, lyder det i oplægget til planstrategien, der er sendt ud i høring. Her peges der på, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Herfølge Vest, som skal sikre sammenhæng mellem den nye bydel og det eksisterende Herfølge, og den skal sikre, at naturen og landskabet indgår som et attraktivt element i boligområdet og giver det en særlig identitet.

Det oplæg har parterne bag et bæredygtige projekt omkring forsamlingshuset Lille Syd grebet i luften og budt ind på med deres udviklingsplaner. Det er Peter Aalbæk, Herfølge Borgerforening, Vallø Stift samt en lokal bondemand.

De har sendt et »Manifest« til Køge Kommune, hvor de uddyber forskellige aspekter af visionen:

Baggrunden »Sidst i 1800-tallet dannedes en lang række fællesskaber og initiativer i det danske land - alle funderet i frihedstrang og selvbestemmelse eller i det mindste medbestemmelse. Bønderne og arbejderne forstod, at sammen gør stærk! Fundamentet var ikke udelukkende de økonomiske fordele ved fællesskaberne, men i høj grad også den motivation, der lå i at drive et kulturelt og socialt fællesskab, som en konsekvens af at drive værdiskabende processer sammen med fæller«.

Opgøret »Den økonomiske velfærd har vi fjernet os fra behovet for at læne os op ad hinanden i hverdagens aktiviteter. Dyrkelse af kapitalismen og liberalismen var sikkert en nødvendig proces for at ruske op i gamle dogmer, men kostede på den fysiske og mentale sundhed. I dag er ensomhed, mistrivsel, angst, forjagethed, og en generel mangel på umiddelbar omsorg for børn og gamle, svage og udsatte, symptomatisk. Vi overforbruger og ødelægger naturen med en fødevarekultur, der har skabt en kraftigt supporteret overproduktionsmaskine i landbruget. Vi har et overforbrug af ressourcer til helt basale fornødenheder, som vi kan reducere ved at tænkes os bedre om, arbejde sammen og indrette vores hverdagsliv på en anden måde«.

Lokal produktion »Selvforsyning, lokal produktion, "Fra Jord til Bord" osv. Tilfredsstillelsen ved at producere lokalt er stor, at vide, hvorfra og hvordan fødevarerne er landet på bordet. Og endelig har vi drevet rovdrift på klodens ressourcer, så har vi alle et ansvar for at tænke anderledes, - at gøre noget ved det. Derfor skal vi skabe rammerne for at kunne ændre livsstil, så vi får vendt det til en livskvalitet mere end afsavn. Den nye Herfølge Vest vil vi indrette, så den tilbyder alternativer til det traditionelle parcelhus eller det rytmefaste rækkehus«.

Bydelens karakter »Begrænsningerne og kravene til de nye boliger og bygninger i bydelen skal handle om bæredygtigt byggeri og mulighederne skal knytte sig til idérigdom, fantasi og mulighed for medbyg. Fokus ved udvikling af bydelen er derfor blandt andet: Bæredygtigt byggeri i bred forstand. Materialevalg med vægt på bæredygtighed, overvejende træ, brugte eller genanvendelige materialer, lokalt producerede byggematerialer osv. Ressourceoptimering, varmeanlæg baseret på bæredygtige og vedvarende energikilder, reduceret vandforbrug (blå strategi). Biodiversitet i indretning og brug af landskabet til såvel dyrkning som rekreation. Differencierede bebyggelsesprocenter. Mulighed for meget små individuelle byggegrunde med adgang til fællesfunktioner. Mulighed for at indgå i dyrkningsfællesskaber. Lave parkeringsnormer, der understøtter brug af offentlig transport, eventuelt reduceret ved indretning af delebilsordninger. Vide rammer for varierede boligstørrelser og boligtyper«.