Store planer for ny bydel

Køge - 16. juni 2021

Hvor der i dag er en parkeringsplads, skal man om få år kunne gå direkte fra Stationsbroen over Køge Station til et nyt bykvarter med butikker og byliv.

Projektet er en del af Kommuneplanen, som sendes i høring 22. juni til 3. september.

Ønsket er, at Collstropgrunden skal udvikles til nyt bykvarter med en stærk sammensætning af borgervendte tilbud.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Køge Kyst, der i samarbejde med Køge Kommune har udviklet projektideen til området.

Her fortælles det, at den 23. juni sender Køge byråd kommuneplanen i høring. Den lægger rammerne for kommunens udvikling over de næste 12 år. På baggrund af de ønsker, der er til udviklingen af Collstropgrunden, justeres kommuneplanen i den forbindelse.

På de?n måde bliver der mulighed for at udvikle området til et kvarter med en mere fleksibel indretning af detailhandlen, som kan omfatte større dagligvarebutikker end oprindeligt planlagt, samtidig med at der også åbnes for flere mindre dagligvarebutikker, lyder det i udmeldingen fra Køge Kommune.

- Vi er meget positive over for projektforslaget, og ser frem til samarbejdet med en kommende investor og ligeledes se på de høringssvar, der kommer ind i den forbindelse. Ønsket om at forandre Søndre Havn fra industri til boliger, at få udvidet butikslivet med Strædet og byggeriet af Stationsbroen har sat markante præg på vores gamle fine købstad. Det er en udvikling, der har respekt for Køge som handelsby, og som fremtidssikrer os, så vi også i fremtiden er det foretrukne valg, når borgere fra oplandet skal ud at shoppe, siger borgmester Marie Stærke (S) og tilføjer:

- Med udviklingen af Collstropgrunden tager vi næste skridt i den markante forandring og opgradering af Køge by, som har været i gang over flere år. I den forbindelse lægger jeg naturligvis vægt på, at udviklingen af Collstropgrunden kommer til at indgå i en god synergi med resten af byen.

Der er også stor begejstring hos bestyrelsesformanden hos Køge Kyst, Anker Boye, der har store forventninger til det nye centrale bykvarter:

- Der er meget spændende perspektiver i at udvikle Collstropgrunden til et nyt bæredygtigt byområde med en stærk detailhandel, der kan opfylde daglige indkøbsbehov, og med masser af byliv på den centrale placering. Jeg er sikker på, at det kan blive en stor gevinst for Køge som handelsby - og for byens borgere, at de kan gå direkte frem og tilbage over Stationsbroen og gøre deres daglige indkøb på begge sider af banen, vurderer han.

Det er meningen, at Stationsbroen over Køge Station bliver bindeleddet mellem Køge by og det nye bykvarter. Man kommer nemlig til at kunne gå fra bymidten og direkte over i det nye område fra den tyve meter brede gangbro.

Udviklingsplanerne for Collstropgrunden er en del af kommuneplanen, som sendes i høring i forbindelse med byrådsmødet den 22. juni og frem til den 3. september.