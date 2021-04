Et muligt supercykelstiprojekt, der skal skabe en bedre forbindelse mellem Roskilde-Havdrup-Køge, er nu på tegnebrættet. Supercykelstierne er opgraderede cykelstier, der blandt andet har cykelpumper, skraldespande, optimeret skiltning og frem for alt større trafiksikkerhed. Foto: Supercykelstier Region Hovedstaden

Store planer: Mulighed for ny supercykelsti

Spørger man Sekretariatet for Supercykelstier, er der stribevis af gode grunde til at udbygge supercykelstinettet med nye ruter, for de foreløbige undersøgelser viser, at investeringen i cykelfremkommelighed er godt givet ud.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her