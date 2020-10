Som en del af det projektet »Bevæg dig for livet« skal 4.000 køgensere fra på spørgsmål om deres bevægelse i hverdagen. Foto: Jesper From

Stor undersøgelse: Kommune tager pulsen på flere tusinde borgere

Køge - 23. oktober 2020 kl. 09:44 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I denne uge tikker der en spørgeskemaundersøgelse ind i 4.000 tilfældigt udvalgte Køge-borgeres e-Boks. Undersøgelsen skal tage pulsen på Køge Kommunes konditionstal, når de udvalgte borgere får muligheden for at svare på hvor meget, de bevæger sig i hverdagen.

Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Køge Kommune er en del af det nationale idrætspartnerskab »Bevæg dig for livet«, som skal sikre, at flest muligt danskere bliver fysisk aktive. Som visionskommune vil Køge forsøge at løbe forrest for at lave en kortlægning over Køge-borgernes motionsvaner - for derefter at sætte nye målsætninger og fokusområder op for hvor meget, køgenserne bevæger sig.

Derfor sendes der i uge 43 en spørgeskemaundersøgelse ud til 4.000 tilfældigt udvalgte borgere i Køge Kommune. For at tegne et så præcist billede som muligt stilles der en del spørgsmål, og undersøgelsen må forventes at tage mellem 10-15 minutter at besvare. De udvalgte borgere får ikke alene muligheden for at bidrage til kortlægningen over Køge Kommunes aktivitetsniveau, de har også chancen for at vinde et gavekort på 1.000 kroner til Køge Handel.

- Det er helt afgørende for, hvilke målsætninger vi sætter op, at vi får så mange besvarelser ind, som muligt og der er jo også et minimum for, hvor mange man skal bruge for at kunne lave en ordentlig undersøgelse. Derfor håber jeg selvfølgelig, at de 4.000, der har modtaget spørgeskemaet, besvarer det efter bedste evne. Den sidste undersøgelse, vi lavede på området, viste, at vi i Køge Kommune er gode til at bevæge os og være aktive i foreningslivet. Jeg håber selvfølgelig at folk vil svare så ærligt som overhovedet muligt, men man kunne da ønske at vi fortsat er på højt niveau, siger Anders Ladegaard Bork (DF), der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Der er svarfrist den 4. november, hvorefter der trækkes lod blandt alle besvarelserne for at finde vinderen af gavekortet.