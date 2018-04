Stor udskiftning i DF's bestyrelse

- Jeg er super glad for nu at overgå fra konstitueret til valgt lokalformand. Vi går en meget spændende tid i møde. Vi har nu en ny og energisk lokalbestyrelse, som kan aflaste de gamle ildsjæle. Dette giver os et optimalt grundlag for, at lokalforeningen kan få mere tyngde på den organisatoriske front, men i særdeleshed også i det politiske arbejde. Vi har nu muligheden for som lokalbestyrelse at være en stærk sparringspartner til vores to nyvalgte byrådsmedlemmer og folketingskandidat, siger Merethe Bork.