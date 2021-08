Nils Bo Hermansen, der selv har handicap inde på livet, ærgrer sig over, at det ikke blev til en borgerrådgiver i denne omgang. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Stor skuffelse efter nej til borgerrådgiver

Køge - 13. august 2021

Det er en skuffet og forundret Nils Bo Hermansen, formand for Danske Handicaporganisationer i Køge, der kan konstatere, at det ikke bliver i denne omgang, at kommunen og dens borgere får en borgerrådgiver.

Det står klart efter, at Køge Kommune har besluttet, at der ikke skulle sendes en ansøgning afsted til en pulje nedsat på Finansloven, der indeholder økonomisk støtte til netop at implementere borgerrådgivere i landets kommuner.

- Det er jeg naturligvis meget skuffet over. Det undrer mig i den grad, at kommunen ikke har benyttet sig af muligheden for at sende en ansøgning. Det har været et bredt ønske fra handicapområdet i kommunen, og senere kunne jeg læse, at også social- og ældreområdet også efterlyste en borgerrådgiver, siger formanden.

Forundret Heller ikke næstformanden for Køge Udsatteråd, Marlene Gjøstrand, er glad:

- Jeg føler, at man har tilsidesat tre råds anbefalinger og borgernes behov for en borgerrådgiver. Det er jeg fuldstændig forundret over.

Også på ældreområdet er man ikke imponeret over beslutningen.

- Vi ærgrer os over det, fordi erfaringerne fra de 42 kommuner, som allerede i dag har en borgerrådgiver, er meget positive. For borgeren er en neutral borgerrådgiver en god støtte, vejledning og tryghed i de situationer, hvor tingene kører skævt, skriver Jan Munk blandt andet i et læserbrev på vegne af Seniorrådet.

Giver ikke op Nils Bo Hermansen var en af de personer, der denne sommer sparkede debatten om en borgerrådgiver i gang.

Ønsket var særlig aktuelt, da Bolig- og Planstyrelsen, som administrerer en pulje til borgerrådgivning på i alt 135 millioner kroner over en projektperiode på fire år, havde en ansøgningsfrist, der udløb onsdag den 11. august klokken 12.

Ansøgningen blev dog ikke sendt, og det ser Nils Bo Hermansen som et nederlag, men han vil ikke give op.

- Nu skal vi komme med høring til budgetforhandlingerne. Her vil en borgerrådgiver stadig være et tema fra vores side. Men det kan selvfølgelig godt blive en langstrakt proces, og det synes jeg er meget skuffende, når nu chancen var der, siger formanden for Danske Handicaporganisationer i Køge.

Også Jan Munk og Marlene Gjøstrand fra henholdsvis Seniorrådet og Udsatterådet vil tage ønsket om en borgerrådgiver op igen i den kommende periode.

Skattekroner

Hvis Køge Kommune på et senere tidspunkt beslutter sig for at indføre en borgerrådgiver, og man ikke får del af den nedsatte pulje, vil pengene skulle tages fra den kommunale kasse. Og det ærgrer Nils Bo Hermansen.

- Finansloven er selvfølgelig også skattekroner, men nu bliver det kommunekassen i Køge, som beløbet skal tages fra. Derfor undrer det mig stadigvæk, at man ikke har benyttet sig af chancen, siger han.

Nils Bo Hermansen frygter, at beslutningen om ikke at takke ja til støttepuljen og få indført en borgerrådgiver kan få konsekvenser for borgere i kommunen.

- Det kan være, at de borgere, som har svært ved at finde den rigtige vejledning og indgang til kommunen, mister modet, siger han og fortsætter:

- Jeg frygter også, at ankesagerne vil stige.

Andre tiltag Liberal Alliance, Konservative og Socialdemokratiet var imod at sende en ansøgning til støttepuljen. Borgmester Marie Stærke (S) har på Socialdemokraterne i Køges Facebook-side uddybet partiets beslutning:

- Det er i mødet mellem borgeren og sagsbehandleren, at den gode sagsbehandling skal ske. For os at se er en borgerrådgiver et bureaukratisk, kontrollerende og forsinkende led mellem sagsbehandler og borger. Hvis vi har et problem på rådhuset, er det på rådhuset det skal løses. Og det blev åbenlyst for os i 2017, at der var et problem på rådhuset (med sagsbehandling, red.), der skulle løses og det har vi sammen med resten af byrådet arbejdet målrettet med, skriver hun blandt andet og uddyber om arbejdet med at skabe bedre sagsbehandling:

- Vi har lavet et nyt tiltag med inspiration fra Roskilde, der hedder "Styrket borgerdialog" og vi har samarbejdet med Socialtilsynets Task Force - begge for at forbedre sagsbehandlingen og borgernes retssikkerhed. Vi er ikke i mål, men på vej og vil gerne se resultaterne af det arbejde, før vi sætter nye initiativer i gang, står der i opdateringen.

Over gennemsnittet På trods af arbejdet, mener Nils Bo Hermansen, at en borgerrådgiver stadig er relevant.

- Styrket borgerdialog kan også ske med en borgerrådgiver. Det kan godt være, at der er tiltag i gang, men hvorfor skulle dialogen ikke blive endnu bedre med en borgerrådgiver?, afslutter han.

Tal fra Social- og Ældreministeriet viser, at i 2020 havde Køge Kommune en højere omgørelsesprocent på voksen- og børnehandicapområdet end landsgennemsnittet. Procentsatsen omhandler, hvor ofte Ankestyrelsen omgør en kommunens afgørelse.