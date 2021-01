Se billedserie 20 butikker har allerede tilsluttet sig Køge Handels nye fælles webshop, og flere er på vej, fortæller aktivitetschef Katja Jensen, Køge Handel. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr.Jørgensen

Stor opbakning til en ny fælles webshop

Køge - 26. januar 2021 kl. 14:56 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Der er alt fra vin og chokolade til sokker og iPhones på de virtuelle hylder i Køge Handels nye webshop, som netop er gået i luften, og som bygger på de gode erfaringer fra sidste års midlertidige coronainitiativ 'Vi elsker Køge'.

Foreløbig har de første 20 butikker tilsluttet sig, og flere er på vej, så den fælles webshop ender som en slags Køgesupermarked med et bredt udvalg fra byens butikker, og kunderne er også allerede ved at finde vej til den.

- Folk har taget godt imod den. Vi havde tre ordrer på plads, allerede inden vi gik i luften i onsdags. Flere og flere opdager og bestiller på siden hver dag, og flere kunder har sagt, at de rigtig gerne vil være med til at støtte op om byens handelsliv for tiden, fortæller Katja Jensen, der er aktivitetschef i Køge Handel.

Hun har etableret click'n'collect-central i indkøbsgaden Strædet, hvor kunderne kan hente deres varer, men der arbejdes også på at få en leveringsordning på plads, så man for til en overkommelig pris kan få leveret varerne til sin adresse. Den ventes at være på plads i næste uge.

- Fordelen for kunderne er blandt andet, at man her kan handle hos tre, syv eller ti forskellige butikker i ét køb - og at man kan hente sine varer ét sted eller fra næste uge få det hele leveret på én gang, siger Katja Jensen.

Webshoppen ligger på Køge Handels hjemmeside på www.koegehandel.dk, og hensigten er, at den skal være et permanent tilbud - også efter afslutningen på den aktuelle coronanedlukning.

Tøjforretningen Din Tøjmand i Torvebyen er en af de forretninger, der har tilsluttet sig den nye webshop, og som ser frem til at udforske potentialet - både i nedlukningsperioden og efterfølgende.

- Webshoppen er så ny, at det er svært at tale om erfaringerne endnu, men vi forventer en del af den, siger indehaver Dennis Nielsen.

Den nye webshop bygger blandt andet på erfaringerne fra den første nedlukningsperiode i foråret 2020, hvor der var enorm opbakning til initiativet vielskerkøge.dk, som blev en udbredt måde at vise opbakning til det lokale handelsliv i en vanskelig tid.

- Det var en helt særlig situation, og det kan vi nok ikke gentage, men jeg tror, at den nye webshop kan blive et godt supplement til det eksisterende salg. Det er positivt med et nyt initiativ, og vi må prøve nogle forskellige ting af i denne tid, siger Dennis Nielsen.

Han tror og håber, at butikkerne må åbne igen efter udgangen af den nuværende nedlukningsperiode 7. februar, men vil også efter genåbningen bakke op om Køge Handels fælles web- shop:

- Vi kommer til at fortsætte på den fælles webshop og bakke op om initiativet, fastslår han.