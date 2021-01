For første gang i foreningens historie afholdt Køge Handel sin generalforsamling virtuelt. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Stor opbakning: Køge klarer krisen bedre end de fleste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor opbakning: Køge klarer krisen bedre end de fleste

Køge - 29. januar 2021 kl. 15:14 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Omstændighederne og afviklingen var noget anderledes end normalt, da Køge Handel tirsdag aften afviklede sin årlige generalforsamling: For første gang i handelsstandsforeningens 158-årige historie mødtes de deltagende medlemmer ikke fysisk, men derimod via computerskærmen.

Coronaepidemien satte naturligt også dagsordenen for formandens beretning. Søren Storgaard konstaterede, at medlemmerne som deres kolleger over hele landet er hårdt ramt af coronakrisen. Navnlig de lokale restauratører kæmper en hård kamp for deres forretningers overlevelse.

Søren Storgaard fandt dog også en smule lys i mørket, for trods de hårde begrænsninger og store tab, har Køges handelsliv og køgenserne endnu engang bevist, at det ikke er tilfældigt, at Køge to gange er blevet kåret som Danmarks Bedste Handelsby.

Opfindsomheden har været stor og opbakningen til den fælles webshop »Vi elsker Køge« i efteråret var så stærk, at webshoppen nu er genetableret og kører videre. Søren Storgaard takkede da også både medlemmerne, samarbejdspartnere og især de trofaste kunder i sin formandstale.

- Vi kommer bedre gennem krisen end mange andre byer, hvor kunderne bliver væk, så snart der er sendt nye restriktioner ud ved et pressemøde på Christiansborg. Det hører vi på møder med andre citychefer, men det oplever vi ikke i Køge, fortæller aktivitetschef Katja Jensen.

Trods coronaepidemien har hun stået i spidsen for et væsentligt øget aktivitetsniveau fra Køge Handels side i det forløbne år. Mange af velkendte aktiviteter fortsætter i det kommende år - derudover arbejder Køge Handel på større events over flere dage. Naturligvis med forbehold for, hvor coronasituatinen udvikler sig.

- Vi mærker en coronatræthed hos folk og ved jo ikke, hvordan 2021 bliver - men vi håber, at opbakningen fortsætter. Vi har hele tiden været omstillingsparate og har ikke aflyst vores arrangementer, som man har gjort mange andre steder. Vi har i stedet tilpasset dem. Markedsdagen blev for eksempel pludselig til en afspærring af hele byen. I år håber vi, at vi kan gennemføre det store bankospil, men ellers har vi forberedt os på, at det på grund af restriktioner kan blive til lotteri i stedet, fortæller Katja Jensen.

I det kommende år satser Køge Handel at lave fire-fem større events.

- Vi har besluttet at bruge energi på aktiviteter, der strækker sig over flere dage. Det kan for eksempel være en gentagelse af Rosé Rosé festivalen med roser og rosé, en skøjtebane på »Kulturtorvet« eller en træ- eller sandskulpturfestival, hvor man så kan gå rundt og se, hvordan skulpturerne bygges op. Og så har vi jo som altid en masse aktivitet op til jul, forsikrer Katja Jensen.