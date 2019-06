Annette Kaae-Bødker, der er formand for skolebestyrelsen Ellebækskolen i Gørslev, glæder sig over den løsning, der vedtaget i byrådet. Foto: Kim Rasmussen

Stor omorganisering af specialskoler er på plads: Faglighed skal styrkes

Mens der i det lange forløb med at finde besparelser på skole- og børneområdet i Køge undervejs har været en del politisk uenighed om en række besparelser, og hvorvidt der var tale om en bunden opgave, så har forslaget om at omorganisere Køge Kommunes specialskoletilbud affødt bred enighed hele vejen igennem.

