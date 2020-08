Køge Kommune har ansøgt om at blive hjemsted for den kommende værnemiddelstyrelse, der ventes etableret her i august. Men som mange andre parter har man endnu intet hørt fra Justitsministeriet, oplyser borgmester Marie Stærke, som dog stadig er interesseret i at få styrelsen til Køge.

Stor mystik om ny værnemiddelstyrelse: Køge har intet hørt

Beskeden var dengang, at styrelsen skulle etableres her i august, og at den ville blive "det, man kan kalde en operativ muskel i Danmark. Den skal sikre, at de strategier, der formuleres sundhedsfagligt og politisk, bliver ført ud i livet hurtigt og effektivt," lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) i foråret, da planerne blev præsenteret.

Køge Kommune ansøgte tilbage i forsommeren om at blive hjemsted for den kommende værnemiddelstyrelse, da planerne blev lagt frem af regeringen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her