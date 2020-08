Se billedserie Grafitti kan være stor kunst og en måde at udtrykke sig på, fortæller »Become One«, der i denne uge har malet på KØS museum i Køge. Foto: Torben Thorsø

Stor kunst på dåse

Køge - 08. august 2020 kl. 17:39 Af Torben Thorsø

Der findes de, der kan male en bordplade pænt ensfarvet med en dåse spraymaling - og så findes der de fø, som kan male hele universet med ind i farverne. Det gælder blandt andre graffitimaleren »Become One«, der i denne uge har undervist børn på kunstmuseet KØS i Køge.

Her har de lært de grundlæggende teknikker og øvet sig på papir, før de blev sluppet løs på et rigtigt bilvrag, der er stillet op foran museet. WilliamThystrup som kunstneren Become One, egentlig hedder, har tydeligt kunnet mærke begejstringen hos de unge:

- Man kan mærke at graffitien tiltaler dem, fordi den er så »in your face« og en del af gadebilledet mange steder. Det er nok også sjovere end at sidde derhjemme med farvelade ved køkkenbordet.

Det store lærred Det sidste kan han levende snakke med om.

Han har nemlig selv brugt mange timer med at lære at male, hvorefter han blev betaget af den grafittikunst, der opstod i 80`ernes Danmark - efter inspiration fra New York.

- Jeg begyndte selv at male rundt omkring i slutningen af 90`erne, men de seneste mange år har jeg kun malet lovlige steder og har erfterhånden skabt en forretning ud af det, forklarer William Thystrup, der i dag laver mange vægmalerier og andet på bestilling.

- Jeg har altid siddet og tegnet og begyndte så med at male, fordi jeg syntes, det var fedt at blive så eksponeret. Man har jo en kæmpe eksponering for sin kunst i forhold til at tegne på et stykke papir, forklarer han.

Ind på kunstscenen Han fortæller, hvordan man i begyndelsen var en del af et undergrundsmiljø og en lille klikke, der kendte hinanden værker.

- Men nu er det jo vokset, så man ser det rigtig mange steder og gallerierne er begyndt at udstille graffitimalernes værker. Det synes jeg er en meget positiv udvikling, for graffitimalerier er jo meget andet end de »tags«, man ser rundt omkring, påpeger han.

Han har selv brugt 1000-vis af timer på at forfine sin kunst og tror på, at om 100 år vil nogle af de værker, der bliver lavet i dag stadig bestå.

- Jeg er sikker på, at hvis man til den tid kigger tilbage på perioden her, så vil vi se på graffitimaleri på samme måde som vi nu ser på ekspressionismen eller surrealismen. Man skal ikke undervurdere grafittien som kunstform og det kan jeg også fornemme, at der kommer mere og mere fokus på i kunstverden.

Han arbejder selv ofte ud fra løse ideer, hvorefter han maler en vision frem:

- Kunsten kommer ind der, hvor jeg for eksempel får en bestilling på en opgave og så fortolker den på en kunstnerisk måde, siger han, Iger »Become One«, der også siddeløbende har sine egne projekter kørende.

- Her arbejder jeg en del med selvudvikling og vil gerne have at mine billeder indeholder et klar budskab, siger han.

Vær mere åben Men det kræver at skeptikerne, der ser alt malet med en spraydåse som hærværk, åbner op og begynder at kigge nærmere efter.

- Det kræver at folk accepterer det som en kunstform og her er vi måske ikke så langt fremme i Danmark, siger han og peger på kunstneren »Banksy«, der er bredt anerkendt for sine mange værker.

Han pointerer, at fænomenet graffitimalerier efterhånden har så mange udtryk, at man skal skelne mellem enkle tags og så de værker en graffitimaler har brugt rigtig mange timer på at udforme og male:

- Hvis man er rigtig god, så er det »craftmanship« som beskueren kan fordybe sig i. Man skal være åben overfor, at Grafitti er en stilart, hvor spraydåsen bare er værktøjet. Den kan give et visuelt udtryk som ingen andre værktøjer kan. Den kan også bruges til at kreere stor kunst.

Eventen på KØS Museum for kunst i det offentlige rum skete i forbindelse med den aktuelle udstilling omkring Gordon Matta-Clark, der netop har brugt blandt andet graffiti til at få sit budskab ud.