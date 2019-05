Se billedserie Køen var alenlang for at få en autograf af Lars Løkke i den nye bog Befrielsens Øjeblik, som foreslår et regeringssamarbejde mellen Venstre og Socialdemokratiet. Foto: Hans Jørgen Johansen

Stor fest på havnen: Løkke fejrer ti år som V-formand

Køge - 17. maj 2019

Der var både prominente Venstrespidser og menige medlemmer med tårer i øjnene over mødet med formanden. Fredag aften var et kæmpetelt foran Bryggeriet Braunstein på Køge Havn rammen om en stor fest for at fejre Lars Løkke Rasmussens ti års jubilæum som formand for Venstre.

Aftenen blev indledt med, at medlemmerne kunne få signeret et eksemplar af den netop udkomne samtalebog med Løkke, »efrielsens øjeblik«, af Kirsten Jacobsen. Og køen var lang. Det tog en hel time, før alle havde fået en autograf på bogens side 1 og måske også et billede med formanden.

- Det er meget sjovt at få bogen signeret. Det er super af ham, at han udgiver en bog midt i valgkampen. Han er et mandfolk, siger Peter Palle fra Guldborgsund, der står i køen.

I bogen lufter Lars Lække blandt andet en tanke om, at Venstre efter folketingsvalget skulle gå i regering med Socialdemokratiet for dermed at holde fløjene i dansk politik væk fra indflydelse. Forslaget har fået mange hårde ord med på vejen fra både anonyme partifæller og partiledere i andre partier. Men i det hvide telt på Køge Havn taler medlemmerne positivt om tanken om et regeringssamarbejde med S.

- Det er rigtig positivt, hvis det kunne lykkes. Jeg er træt af politik på yderfløjene, uanset om det er rødt eller blåt. Det forslag her er der brug for i Danmark, mener Peter Palle.

Til gengæld var det ikke forslaget om et SV-samarbejde, der fyldte i talerne til Løkke.

Derimod koncentrerede talen af Venstres partisekretær Claus Richter sig om Løkkes egenskaber som menneske og partiformand.

- Du har en elefants hukommelse. Du går ind i vælgerne med træsko på, og du kan tale med alle, lige fra præsidenten til postmedarbejderen, sagde partisekretær Claus Richter.

- Du ved, hvor du vil hen. Vi laver målinger på alt muligt. Men dit indre kompas er så sikkert, at du ved, hvad danskerne føler. Du er ikke i tvivl om retningen for Venstre, fortsatte han.

I Løkkes egen tale var det danskernes kendskab til partiets værdier, som formanden talte om.

- Vi er et Venstre med ansvarlige løsninger for Danmark. Rigtige, kedelige, gennemførlige, ansvarlige løsninger, som har gjort, at vores lille land er i topform, sagde Lars Løkke og nævnte blandt andet, at regeringen har skabt 170.000 arbejdspladser siden sidste folketingsvalg.

- Vi er »on fire«, fortsatte Løkke.

- Jeg tror, at danskerne er fornuftige. Vi har med vilje lavet en ret lang valgkamp. Jeg har fuld tillid til, at hvis danskerne får tid til at reflektere, så får Venstre et godt valg, sagde han.

Venstreformanden takkede også for den opbakning, han har haft gennem alle årene. Både fra partifæller og politiske samarbejdspartnere og modstandere.

- Jeg tror ikke, at der er noget partimedlem, der ikke i sit stille sind har forestillet sig, hvordan det ville være at stå i spidsen for sit parti. Det har jeg også. Jeg kan sige, at det er et større privilegium, end man kan forestille sig, at få lov til at sætte retning for sig land, sagde Lars Løkke, og sendte også en særlig hilsen til sin kone, Solrun.

- Solrun. Uden det rygstød, så havde jeg ikke stået her, sagde han.

Og så kom han alligevel lidt ind på forslaget om regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

- Hvis man åbner døren på klem, hvor meget får man så fingrene i klemme eller døren smækket i hovedet. Vi taler om fløje i flertal. Nogle ønsker at øge udgifterne til ydelser til flygtninge. Andre ønsker helt vanvittigt, at vi skal opsige internationale konventioner og aftaler og smide tusindvis af danske statsborgere ud af landet. Det har jeg gjort mig nogle tanker om. Jeg tror godt, at danskerne ved, at Venstre er et seriøst parti. Vi er de voksne, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Efter talerne var der middag med helstegt pattegris, inden der blev spillet op til dans og fest.