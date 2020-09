Stor fejring af årets flagdag

Bag arrangementet står Køge og Omegns Garderforening og VeteranCafé Køge, der sammen ønsker at ære tidligere og nuværende udsendte danske soldater og deres familier og pårørende.

Thomas Buus Kristensen, formand for VeteranCafé Køge er særdeles glad for den store tilslutning til flagdagen i Køge, der samlede et par hundrede mennesker, mens mange flere overværede marchen gennem byen: