Stor eftersøgning efter 11-årig dreng: Var låst inde i supermarked

Forældrene til en 11-årig dreng slog alarm til politiet mandag aften klokken 22.34, fordi drengen ikke var kommet hjem efter indkøb i et supermarked, der lå få minutters gang fra familiens bopæl i Borup.

Drengen skulle blot købe nogle småting og derefter komme hjem, men halvanden time efter butikkens lukketid var han endnu ikke dukket op derhjemme.

Familien var derfor bekymret for, hvad der kunne være sket og var i øvrigt selv ude at lede efter ham.

Politiet sendte et par patruljer, herunder en hundepatrulje, til Borup for at lede efter drengen, der heldigvis dukkede kort før klokken 23.00 i god behold.

Politiet indstillede derfor eftersøgningen af drengen, der oplyste, at han var blevet låst inde i supermarkedet. Det var dog lykkedes ham at finde en nødudgang, der havde sat butikkens alarm i gang.