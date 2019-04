Det er folkene fra ETK, der har monteret de nye askebægre.

Send til din ven. X Artiklen: Stop svineriet - brug de nye askebægre! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stop svineriet - brug de nye askebægre!

Køge - 02. april 2019 kl. 18:27 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I weekenden blev der samlet tusindvis af cigaretskodder, og nu prøver kommunen med et nyt tiltag for at få dem væk fra gader og stræder.

I Køge midtby kan man nu smide sine skodder i store cigaretlignende askebægre. Askebægrene er Køge Kommunes nyeste tiltag i kampen mod skod-forurening i bybilledet. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Den opmærksomme køgenser vil allerede have spottet de lidt anderledes askebægre, der er blevet sat op på tre lokationer i midtbyen.

Som en prøveordning har Køge Kommune valgt at opsætte askebægre, der har udseende som store cigaretter. Forhåbningen er, at de store askebægre vil betyde, at der kommer færre skodder på veje og pladser i midtbyen.

Det er medarbejdere fra ETK, der har monteret de nye askebægre på henholdsvis Kulturtorvet, Torvet og ved busstationen ved Ivar Huitfeldtsvej.

En kortlægning af henkastet affald viste i 2018, at borgerne i Køge generelt er glade for renholdelsen af byen. Hele 82 procent gav udtryk for, at de var tilfredse med ETK's arbejde for at holde byen ren.

På trods af den gode renholdelse i kommunen er skodder dog stadigvæk et stort problem i Køge. Derfor er prøveordningen med de nye askebægre et kærkomment tiltag.

Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek, er positivt stemt overfor de nye askebægre:

- I Køge Kommune arbejder vi hårdt for at gøre Køge til en ren og smuk oplevelse for borgerne. Vi håber, at de nye askebægre vil skabe opmærksomhed på problemet og få folk til at smide deres skodder heri. Hellere tre store cigaretaskebægre i bybilledet end tusindvis af små skodder på gaderne, siger han.

De nye askebægre er en del af projektet »Køge - en ren fornøjelse«, der startede i 2014. Siden da har projektet arbejdet med at renholde og forskønne Køge gennem diverse tiltag.

En stor del af projektet er blandt andet de små grønne lommeaskebægre, der uddeles gratis, og kan afhentes hos blandt andet Teaterbygningen, Køge Miniby og hos de grønne folk fra Byvenner.

Derudover er projektet med til at forskønne Køge Kommune ved at plante blomsterløg rundt omkring i kommunen og ved at deltage i forskellige events.

Du kan læse mere om Køge-en ren fornøjelse på www.renkoege.dk.